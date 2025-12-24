跨年活動維安受關注 蔣萬安：26日進行高強度演練

快訊

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
台北市長蔣萬安（左）上午率市府局處首長，參加台北市第十四屆議員就職3周年3C設備捐贈、慈善義買及毛小孩送養活動，與議長戴錫欽（右）合影。記者林俊良／攝影
日前台北捷運發生無差別攻擊事件，年底跨年活動維安受關注，台北市長蔣萬安上午受訪指出，台北市預計1226進行高強度演練。納入包括演練場域的業者櫃位一起參與配合，了解當危害發生時第一時間的各項應處措施。

台北市長蔣萬安上午參加台北市第十四屆議員就職3周年活動前受訪，針對26日的演練內容，蔣萬安指出1226高強度演練，各局處包括消防局、警察局、衛生局等單位，都持續和中央保持密切的討論，屆時不只是要求消防局、警察局、北捷、衛生局等相關單位，這一次也納入包括演練場域的業者櫃位一起參與配合。蔣萬安指出北市下午的公安會報，就會針對1226高強度演練進行專案報告，昨天市政會議也特別要求捷運公司、資訊局、警察局等相關單位積極研議，至於捷運警察有規畫增加多少警力，蔣萬安說市府正在積極盤點，警察人力不足的部分，會主動積極向中央來全力爭取。

台北市長蔣萬安上午率市府局處首長，參加台北市第十四屆議員就職3周年3C設備捐贈、慈善義買及毛小孩送養活動，與議長戴錫欽、議員及參展活動代表合影。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安（中左）上午率市府局處首長，參加台北市第十四屆議員就職3周年活動，向議長戴錫欽（中右）及議員們道賀。記者林俊良／攝影
