國中生割喉案判決引議 侯：應重新檢視未成年犯罪量刑
新北市長侯友宜今在市政會議後回應國中生割喉案二審判決，他表示從案件過程可深刻感受到被害家屬的心痛，相關場景仍令人歷歷在目。針對外界質疑判刑過輕，他指出，雖然加害者屬未成年，但隨著時代環境改變，現行制度是否需要重新檢視，社會應共同思考。
⭐2025總回顧
侯友宜說，司法正義能否回到被害者身上，是大家必須面對的重要課題，被害家屬昨日的發言令人感同身受。他認為，對於未成年犯罪者的處理方式，是否有調整空間，值得社會進一步討論。
侯友宜也呼籲，相關議題有賴立法院與司法院共同審慎思考，在事件發生後，如何讓修復式正義真正回到被害者身上，給社會一個可以回應期待的方向。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言