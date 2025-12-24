國中生割喉案判決引議 侯：應重新檢視未成年犯罪量刑

新北市長侯友宜今在市政會議後回應國中生割喉案二審判決，他表示從案件過程可深刻感受到被害家屬的心痛，相關場景仍令人歷歷在目。針對外界質疑判刑過輕，他指出，雖然加害者屬未成年，但隨著時代環境改變，現行制度是否需要重新檢視，社會應共同思考。

侯友宜說，司法正義能否回到被害者身上，是大家必須面對的重要課題，被害家屬昨日的發言令人感同身受。他認為，對於未成年犯罪者的處理方式，是否有調整空間，值得社會進一步討論。

侯友宜也呼籲，相關議題有賴立法院與司法院共同審慎思考，在事件發生後，如何讓修復式正義真正回到被害者身上，給社會一個可以回應期待的方向。