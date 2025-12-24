加強新北跨年煙火會場維安 警出動警犬防爆小組

快訊

中央社／ 新北24日電

新北市長侯友宜今天要求跨年煙火活動，做好大眾運輸與會場公共安全；淡水警方表示，特別強化舞台安全維護警力，於人潮部署警犬隊、防爆小組及空拍機維安警力，全力防範意外。

台北市發生隨機殺人事件震撼社會，新北市跨年煙火秀將於淡水、八里區的淡水河兩岸施放，市府預期，包括白天的市集、晚間的台灣與日本藝人表演、煙火秀吸引許多人潮，公安準備也受到重視。

市長侯友宜今天在市政會議表示，事前掌握，充分了解動態並預防，才是根本之道。他要求捷運設施與大型公共運輸，以及施放煙火會場，做好安全準備。

會後，他也召集捷運公司董事長林祐賢、總經理吳國濟、警局長方仰寧等，舉行閉門會議聽取維安專案報告；也要求警察局要治安警力全面出動維安，加強防護安定人心。另外，強化定點及巡邏警網，提高見警率。

對於如何強化警力部署的密度與活動安全，淡水警分局長彭正中接受中央社記者電訪表示，依據去年勤務經驗，周延規劃警力部署。除交通疏導及治安維護勤務外，特別強化機動處理組與舞台安全維護警力。

他說，並於人潮密集區域及重要節點部署警犬隊。新北市刑警大隊警犬隊，負責緝毒、防爆及血跡偵蒐等任務。

彭正中說，也將出動防爆小組及空拍機維安警力，形成立體化安全防護網，全面提升突發狀況即時應變能力，並設置13處即時影像傳輸系統，將地面與空中畫面同步回傳至聯合指揮所。

他表示，活動期間將結合蘆洲警分局聯合執勤，動員空拍機維安警力，透過高空即時巡查人潮動線及會場周邊狀況；兩個分局合計動員上百名警力，一旦會場發生任何異常或突發狀況，即可迅速掌握並即時派員處置，確保活動秩序與民眾安心觀賞煙火。

空拍機 維安

