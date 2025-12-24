快訊

泰山摩鐵驚傳雙屍案！時間到未退房 員工查看赫見2人倒房內送醫亡

豐原爆兇殺！男子「在家被砍」 頸部中刀送醫急救中

新人轉向空無婚、照片婚 日本婚宴業崩盤員工去顧靈堂

聽新聞
0:00 / 0:00

板橋雙十路自來水管破裂 396戶受影響

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
板橋雙十路自來水管線破裂搶修中。圖／板橋區公所提供
板橋雙十路自來水管線破裂搶修中。圖／板橋區公所提供

板橋雙十路今天傳出自來水管線破裂，有民眾發現清晨5時許路面開始湧出大量自來水，一度淹沒路面，雙十路周邊約396戶受影響，板橋區公所稍早也成立前進指揮所，全力展開修復。水公司指出，主要是250mmPVCP管，疑似天氣冷熱與水壓異動造成，預計下午5時左右可以恢復供水。

⭐2025總回顧

板橋區公所表示，今天上午6時接獲通報，現場自來水公司機具人力已進場施作，現場交維布設完成，維持2車道通行，影響範圍約396戶，直接戶40戶。

板橋區公所指出，已通知周邊區域里長，並請水車機動待命支援，公所也在現場成立前進指揮所，區長陳奇正也在場坐鎮，協調各項搶災作業及民眾緊急供水事宜。

板橋雙十路自來水管線破裂搶修中。圖／板橋區公所提供
板橋雙十路自來水管線破裂搶修中。圖／板橋區公所提供

水公司

延伸閱讀

行憲紀念日、元旦假期 新北市「這些地區」停車格暫停收費

新北第八、第九座哈客館同步啟用 三重・板橋中山雙館亮相 擴大都會客家文化能量

卡關的板橋醫療園區招商條件調整 昨再辦說明會多家醫院探詢意願濃

影／板橋驚見碰瓷怪人闖紅燈過馬路突趴引擎蓋 抖臀磨蹭噁心畫面曝

相關新聞

因應無差別攻擊1226高強度演練 蔣萬安：納入演練場域業者櫃位

北市19日發生無差別攻擊事件，年底跨年活動維安受關注，台北市預計1226進行高強度演練。台北市長蔣萬安上午受訪指出，這一...

國中生割喉案判決引議 侯：應重新檢視未成年犯罪量刑

新北市長侯友宜今在市政會議後回應國中生割喉案二審判決，他表示從案件過程可深刻感受到被害家屬的心痛，相關場景仍令人歷歷在目...

板橋雙十路自來水管破裂 396戶受影響

板橋雙十路今天傳出自來水管線破裂，有民眾發現清晨5時許路面開始湧出大量自來水，一度淹沒路面，雙十路周邊約396戶受影響，...

談碧潭下一步 新北觀旅局：朝多功能河岸空間邁進

碧潭曾是全國「八景十二勝」之一，交通部觀光署統計，今年1至9月推估約為270萬人次，是近十年新高，被質疑與在地商家感受有...

新北公保地「解套」 各方樂見還地於民

依內政部估計，全國長期未徵收的私有公保地若要徵收須花7兆元預算，公共保留地常作為臨時建築當市場攤集區、停車場，使用效益受...

新北捷運三鶯線降噪音 完成磨軌續量測改善

新北捷運三鶯線進入完工收尾階段，但近日藍、綠和無黨籍地方民代都接獲陳情，抱怨近期測試期間噪音嚴重影響居民生活與校園教學，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。