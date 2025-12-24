板橋雙十路自來水管破裂 396戶受影響

板橋雙十路今天傳出自來水管線破裂，有民眾發現清晨5時許路面開始湧出大量自來水，一度淹沒路面，雙十路周邊約396戶受影響，板橋區公所稍早也成立前進指揮所，全力展開修復。水公司指出，主要是250mmPVCP管，疑似天氣冷熱與水壓異動造成，預計下午5時左右可以恢復供水。

板橋區公所表示，今天上午6時接獲通報，現場自來水公司機具人力已進場施作，現場交維布設完成，維持2車道通行，影響範圍約396戶，直接戶40戶。