因應無差別攻擊1226高強度演練 蔣萬安：納入演練場域業者櫃位

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午參加北市議員就職3周年活動受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午參加北市議員就職3周年活動受訪。記者楊正海／攝影

北市19日發生無差別攻擊事件，年底跨年活動維安受關注，台北市預計1226進行高強度演練。台北市長蔣萬安上午受訪指出，這一次也納入包括演練場域的業者櫃位，一起參與配合，了解當危害發生時第一時間的各項應處措施。

⭐2025總回顧

蔣萬安上午參加北市議員就職3周年活動受訪，針對26日的演練內容，蔣萬安指出，1226高強度演練，各局處包括消防局、警察局、衛生局等單位，都持續和中央保持密切的討論，屆時不只是要求消防局、警察局、北捷、衛生局等相關單位，這一次也納入包括演練場域的業者櫃位，一起參與配合。

蔣萬安指出，北市下午的公安會報，就會針對1226高強度演練進行專案報告，昨天他在市政會，也特別要求捷運公司、資訊局、警察局等相關單位，積極研議，如何在相關的措施上面導入Ai主動辨識可能的危害，第一時間即時回報發出警示，第一時間做相關的應變處置跟壓制。

至於捷運警察有規劃增加多少警力，蔣萬安說，市府正在積極盤點，警察人力不足的部分，會主動積極向中央來全力爭取。

警察 蔣萬安 維安

