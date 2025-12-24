談碧潭下一步 新北觀旅局：朝多功能河岸空間邁進

碧潭曾是全國「八景十二勝」之一，交通部觀光署統計，今年1至9月推估約為270萬人次，是近十年新高，被質疑與在地商家感受有落差。新北觀旅局說明，碧潭風景區的遊客人次是依周邊停車場使用狀況、碧潭吊橋通行人流，及假日新店捷運站人潮等相關指標做概估。

如何帶動碧潭發展？中華民國景觀學會榮譽理事長、文化大學景觀系教授郭瓊瑩直言，碧潭缺的不是發展條件，而是規畫思維，要將風土文化氣息、觀光景觀帶入，再輔導水岸美食，景觀、照明設計也要改善，水域活動要有系統性思考。

對此，新北市觀光局說，碧潭水舞、地景裝置展近年透過不斷推陳出新的主題，例如今年震撼感官的「水火共舞」與結合世壯運期間推出的互動裝置「轉動騎激」，提升景區活動互動性與參與感。

此外，與日本知名療癒系IP合作推出的「呆在碧潭の水豚君」地景裝置展，成功創造出水陸雙亮點，吸引親子及年輕族群於日間造訪，也帶動夜間觀光人潮。

觀旅局說，在活動期間，透過多元的周邊活動，如文史走讀、希望市集、和美山寶石集章及水豚君假日快閃店等，成功串連了碧潭周遭的自然生態與歷史文化，帶領遊客深入走訪，目標是讓碧潭轉型為兼具文化、休憩和觀光的多功能河岸空間。

觀旅局強調，碧潭水舞活動有發揮成效，還成為其他地區爭相仿效對象，地方希望將碧潭水舞模式引進至淡水漁人碼頭，透過「水舞魅力」點亮北海岸，證明碧潭水舞已形塑出品牌力。