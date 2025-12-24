新北公保地「解套」 各方樂見還地於民

依內政部估計，全國長期未徵收的私有公保地若要徵收須花7兆元預算，公共保留地常作為臨時建築當市場攤集區、停車場，使用效益受限。此次主動還地於民，學者及民代都樂見其成。

過去因政府預算有限，全國各地有許多長期未徵收的公共設施用地，新北市府透過都市計畫公設用地專案通盤檢討，將保留地解編「還地於民」，昨有三峽、土城兩案經內政部都委會審議通過。城鄉局表示，透過此次20處專案解編，可望新闢公園綠地30公頃、道路15公頃，有助提升都市整體發展。

城鄉局計畫審議科長許仁成說，昨天內政部都委會審議通過的兩地公設解編範圍，涉及38處公設保留地，預計解編21.71公頃公保地，將透過公辦市地重劃方式開發，原地主可領回55%建築用地，市府能開闢公園綠地、廣場等5項開放性公共設施，對地主及市府是雙贏。

此次三峽案地主約1千多名，透過市地重劃取得三峽分局周邊242坪私有土地，由警察局、消防局辦理警消共構廳舍改建作業，解決三峽分局和派出所服務量能不足問題，並在三峽市中心新劃945坪開放空間供在地居民使用，同時配合未來捷運三鶯線通車，解編LB07站旁閒置公保地，規畫2333坪公園綠地，提供行人友善城市環境。

另土城案解編牽涉400多名地主權益，此次將大清水公園周邊未開闢地區納入檢討範圍，除將開闢完整公園，也留設計畫道路銜接串聯明德路、永豐路及廷寮溝新闢道路至和城路，緩解金城路因捷運土城樹林線工程產生交通壅塞問題。

許仁成指出，全新北畫設公共設施面積8469公頃，扣除已開闢及整體開發的公設用地等，許多土地長達3、40年未處理，透過20處專案檢討處理塊狀公共設施265公頃，政府不用花錢進行道路開闢、公園開發，地主分為可建築用地 ，各得其利。

政治大學地政系教授孫振義指出，公設用地專案通盤檢討是在中央政策架構下，地方政府配合推動，對長年被畫設為公共設施用地卻無法使用的地主而言，解編是「彼此解套」方式，過程中仍存在取捨，地主雖可取回土地，但也面臨土地面積減損，且原公共設施用地享有免徵地價稅優惠，一旦轉為建築用地就要課徵地價稅，持有成本也提高。

新北議員江怡臻表示，過去部分公園、道路及學校用地處於閒置狀態，反而影響都市發展，透過市地重劃，市府依法取得一定比例土地，將道路、公園及滯洪空間等公共設施開闢完成，有助提升社區安全與防災機能，對三峽、土城地區長期發展具關鍵意義。