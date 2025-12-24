新北捷運三鶯線降噪音 完成磨軌續量測改善

新北捷運三鶯線進入完工收尾階段，但近日藍、綠和無黨籍地方民代都接獲陳情，抱怨近期測試期間噪音嚴重影響居民生活與校園教學，若不改善將赴市府抗爭，並要求把半罩防噪改為全罩。新北捷運局回應，已完成磨軌，持續相關量測，並將依契約與結果研議改善。

三峽區龍恩里長黃家賢說，捷運局若持續消極應對，恐將逼北大住戶走上街頭，前往新北市政府舉白布條抗議。

北大國小校方與家長強烈要求，即便目前分貝數勉強符合法規，但考量未來滿載運行後的音量增長，須優先加裝隔音牆保護學生受教權。北大MBA、太子國際村與台北大社區代表同步反映，凌晨4時起的低頻電流聲與煞車音在空曠處產生嚴重共振效應，要求將目前半罩式隔音牆全面升級為全罩，並調整檢測方式為更精準的「每小時均能音量」。

議員卓冠廷說，捷運完工通車在即，周邊民眾最緊張噪音問題，已「火燒屁股、民怨四起」，市府不能再制式回覆帶過。他近日會勘，一名鳳鳴國中英文老師當場拿出一批頭痛藥，稱捷運測試噪音已影響健康，噪音甚至讓學生連英文聽力考題都聽不清楚，嚴重影響學習。

卓冠廷說，全線施作全罩隔音牆需42億元，若針對目前人口密集、民怨最高處先施作，預算應可控制在約20億元。

議員江怡臻也曾為噪音干擾安排多次會勘，昨天她到三峽國中上課，45分鐘課程內列車來回十多次，干擾感明顯。她說，將持續向捷運局爭取隔音牆等降噪設計。

新北捷運局表示，列車測試噪音，是測試時緊急煞車導致車輪失去真圓度，已持續加強電聯車輪軌研磨，目前已經完成，會持續蒐集民眾意見、安排噪音檢測。

捷運局表示，三鶯線契約降噪以法規標準再降5分貝，若量測未達契約值，將要求廠商增設隔音牆改善；即便量測符合契約，也將了解市民感受，針對道路狹小、轉彎路段及學校等噪音敏感區域，將進一步研議措施。