捷運信義東延段、三鶯線 明年上半年通車

雙北捷運工程齊發，三鶯線施工進度昨已達99.3%，新北市長侯友宜近日才宣布土城樹林線高架段發包，全市各捷運工程全面啟動；台北市長蔣萬安昨也視察環狀線北環段工程，強調捷運信義東延段明年第一季完工通車，將盡早建立如日本山手線的捷運路網。

蔣萬安昨下午到士林中正路視察北環段Y27站點施工現場，目前施作連續壁，進度保持30%，預計2031年完工。

北環段路線銜接新北產業園區、蘆洲，循重陽橋進入台北市區後，沿士林社子、中正路、至善路，再到大直北安路南側於劍南路站銜接東環段，並與文湖線劍南路站交會轉乘。

捷運局第一區工程處長程道信說，完工通車後，新北產業園區到士林，從49分鐘縮短至28分鐘，路線行經4個轉乘站，其中Y27站極具挑戰，管線複雜老舊、地質也軟弱，連續壁施工須加強監測；平面道路採多階段施工，避免影響車流，車道數維持各三線道，同時保留1.5公尺人行道、公車站牌等。

此外，東環段北段Y29到Y32站已決標，預計明年上旬開工；Y32到Y34站公告中，預計1月底、2月決標。捷運工程可直抵內湖科技園區核心區域，園區各地都能在5分鐘內走到捷運站。

蔣萬安表示，3年來北市府持續推動捷運6線齊發2.0，環狀線南北環段全面動工，東環段也兌現承諾，希望環狀線加上多點轉乘，建立如同日本山手線般便利舒適的捷運路網。

另外，萬大線電聯車也陸續從海外運抵台灣，正進行測試，預計2027年底順利通車；史上最艱難的捷運工程捷運信義東延段也進入最後衝刺。

新北市第一條自辦中運量捷運工程捷運三鶯線預定本月完工。目前正執行全線12座車站裝修、水電等與周邊復舊工程的「收尾階段」，依過往初、履勘期程，最快明年第二季就能通車。

新北捷運局指出，機電系統正進行系統穩定性測試，待通過初勘、履勘核可，並取得營運許可後開放通車。據了解，初勘約需1至2個月、履勘約2至3個月，若順利，實際通車時間點落在明年第二季，預計三鶯地區至北市通勤時間可減少20分鐘。