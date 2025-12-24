聽新聞
公保地「解套」 各方樂見其成
依內政部估計，全國長期未徵收的私有公保地若要徵收須花7兆元預算，公共保留地常作為臨時建築當市場攤集區、停車場，使用效益受限。此次主動還地於民，學者及民代都樂見其成。
政治大學地政系教授孫振義指出，公設用地專案通盤檢討是在中央政策架構下，地方政府配合推動，對長年被畫設為公共設施用地卻無法使用的地主而言，解編是「彼此解套」方式，過程中仍存在取捨，地主雖可取回土地，但也面臨土地面積減損，且原公共設施用地享有免徵地價稅優惠，一旦轉為建築用地就要課徵地價稅，持有成本也提高。
新北議員江怡臻表示，過去部分公園、道路及學校用地處於閒置狀態，反而影響都市發展，透過市地重劃，市府依法取得一定比例土地，將道路、公園及滯洪空間等公共設施開闢完成，有助提升社區安全與防災機能，對三峽、土城地區長期發展具關鍵意義。
市議員卓冠廷說，樂見土城、三峽地區推動公保地檢討解編，包括土城大清水周邊及三峽台北大學捷運站周邊長期閒置的公保地，將規畫為公園綠地與休憩空間。他也提醒，土城、樹林、三峽與鶯歌停車需求仍吃緊，未來規畫各項公共設施，應一併納入立體停車場的整體評估，兼顧民眾實際使用需求。
