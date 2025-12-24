還地於民 三峽、土城公設解編過關

過去因政府預算有限，全國各地有許多長期未徵收的公共設施用地，新北市府透過都市計畫公設用地專案通盤檢討，將保留地解編「還地於民」，昨有三峽、土城兩案經內政部都委會審議通過。城鄉局表示，透過此次20處專案解編，可望新闢公園綠地30公頃、道路15公頃，有助提升都市整體發展。

城鄉局計畫審議科長許仁成說，昨天內政部都委會審議通過的兩地公設解編範圍，涉及38處公設保留地，預計解編21.71公頃公保地，將透過公辦市地重劃方式開發，原地主可領回55%建築用地，市府能開闢公園綠地、廣場等5項開放性公共設施，對地主及市府是雙贏。

此次三峽案地主約1千多名，透過市地重劃取得三峽分局周邊242坪私有土地，由警察局、消防局辦理警消共構廳舍改建作業，解決三峽分局和派出所服務量能不足問題，並在三峽市中心新劃945坪開放空間供在地居民使用，同時配合未來捷運三鶯線通車，解編LB07站旁閒置公保地，規畫2333坪公園綠地，提供行人友善城市環境。

另土城案解編牽涉400多名地主權益，此次將大清水公園周邊未開闢地區納入檢討範圍，除將開闢完整公園，也留設計畫道路銜接串聯明德路、永豐路及廷寮溝新闢道路至和城路，緩解金城路因捷運土城樹林線工程產生交通壅塞問題。

許仁成指出，全新北畫設公共設施面積8469公頃，扣除已開闢及整體開發的公設用地等，許多土地長達3、40年未處理，透過20處專案檢討處理塊狀公共設施265公頃，政府不用花錢進行道路開闢、公園開發，地主分為可建築用地 ，各得其利。

新北20處納入公設用地專案檢討，已有澳底一階發布實施，另11處經內政部審竣包括坪林水源、三峽、蘆洲、石門等地，新店、新莊及淡水等8處正在審議。通常土地解編在都市計畫通過之後， 辦理重劃工程需2至3年，地主就可拿到土地利用，屆時公共設施也完成。