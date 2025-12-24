聽新聞
0:00 / 0:00

北市42%違保護令者 是家暴慣犯

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導

國內家暴案件頻傳，北市近5年已有9人因此喪命，甚至被害人聲請保護令仍難逃死劫，議員質疑保護令成廢紙，市府應取經韓國智慧手錶系統，24小時貼身保護被害人。市府指出，若中央研議推動全國性科技設備監控政策，北市將依權責配合。

⭐2025總回顧

北市統計，2021年至今年10月，家暴刑事案4809件中，2503件為配偶、前配偶、伴侶或前伴侶的親密關係暴力案，占全市52.05%。期間7505件聲請保護令中，1395件違反保護令，違反率18.59%，其中591件為「重複加害人」，占所有違反案42.37%。

議員張斯綱指出，信義區女公關命案，保護令生效僅1天，被害人即遭殺害，土城殺妻案更是當日開庭結束後即發生憾事，這些悲劇凸顯保護令從核發到執行間存在致命的時間落差與監控不足；韓國警方2022年全面推廣「智慧手表定位追蹤系統」，整合Wi-Fi、GPS及基地台訊號，將定位成功率大幅從傳統30%提升至94%。

社會局回應，北市都會區人口密集、高樓林立，導致GPS信號形成多路徑效應，仍會造成定位偏離，且被害人活動軌跡常橫跨不同縣市，恐超過北市府管控範圍，造成第一線人員執行監控及緊急救援限制。

社會局表示，家暴政策及制度規畫的中央主管機關為衛福部，衛福部已召集相關部會，討論引入科技設備監控措施可行性及研議修法。

家暴 保護令 北市

延伸閱讀

北市隨機殺人理賠狀況一次看！誠品公共意外責任險不理賠 法界曝原因

女學生衝上台熱舞 王ADEN臭臉遭炎上 北市觀傳局拔掉他跨年演出

2026年北市住宅地王「帝寶」15連霸 惟打房衝擊、身價縮水了⋯⋯

北市抽驗中藥結果出爐 何首烏、天花片出問題

相關新聞

年末將至…憂隨機攻擊引恐慌 蔣萬安：沙盤推演防跨年踩踏

台北市19日發生隨機攻擊案，市長蔣萬安今天表示，接下來有很多大型活動，請警察局務必安排充裕警力，並與觀傳局針對數萬人參與...

三鶯線降噪音 完成磨軌續量測改善

新北捷運三鶯線進入完工收尾階段，但近日藍、綠和無黨籍地方民代都接獲陳情，抱怨近期測試期間噪音嚴重影響居民生活與校園教學，...

捷運信義東延段、三鶯線 明年上半年通車

雙北捷運工程齊發，三鶯線施工進度昨已達99.3%，新北市長侯友宜近日才宣布土城樹林線高架段發包，全市各捷運工程全面啟動；...

還地於民 三峽、土城公設解編過關

過去因政府預算有限，全國各地有許多長期未徵收的公共設施用地，新北市府透過都市計畫公設用地專案通盤檢討，將保留地解編「還地...

公保地「解套」 各方樂見其成

依內政部估計，全國長期未徵收的私有公保地若要徵收須花7兆元預算，公共保留地常作為臨時建築當市場攤集區、停車場，使用效益受...

北市42%違保護令者 是家暴慣犯

國內家暴案件頻傳，北市近5年已有9人因此喪命，甚至被害人聲請保護令仍難逃死劫，議員質疑保護令成廢紙，市府應取經韓國智慧手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。