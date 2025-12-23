新北「圓夢D-Maker計畫」揭曉 5校青年獲選孵夢半年

快訊

中央社／ 新北23日電

新北市「圓夢D-Maker計畫」今天決選出三民高中等5校青年團隊，提案涵蓋運動紀錄、環保行動、偏鄉陪伴、地方創生及AI輔具應用。團隊將以半年落實創意，展現青年行動力。

新北市教育局今天下午在「青職基地」邀產官學界代表擔任「新北圓夢D-Maker計畫」評審，選出5組具備可行性與社會影響力的青年提案，後續將提供職涯諮詢、培力課程與實作資源，協助青年圓夢。

台灣地方創生基金會董事長陳美伶致詞表示，參與競賽本身就是成功的開始，青年在擬定夢想藍圖時，應回到初衷，設定可落實的目標。她也提醒，面對人工智慧浪潮，應量力而為，「不要為AI而AI」，關鍵仍在計畫是否務實可行。

雜學校創辦人蘇仰志指出，青年應在安全無虞的前提下勇敢嘗試，用生命影響生命，讓行動成為改變的力量。

評審之一、IPOWER培力學社秘書長吳宇倫與新北市政府青年局長邱兆梅皆指出，AI雖是趨勢，但青年更要找到自身不可取代的核心價值。青年局未來也將透過培力機制，協助降低青年職涯起步門檻。

獲選提案包括三民高中「跨越賽道 重塑未來」，以影像紀錄運動員生命故事；樹人家商「油你真好」，將廚房廢油轉化為環保肥皂；光復高中「籃球傳愛 夢想助攻」，以籃球行動走入偏鄉；瑞芳高工「礦鄉映像」，推動地方創生；樹林高中「DreamlightAccess」，運用AI設計輔具，協助特教學生提升生活支持與醫療照護的可能性。

教育局長張明文表示，計畫鼓勵青年將創意轉化為可落地的行動方案，獲選團隊將在半年實作期中，以作品驗證夢想，用行動發光。

青年 夢想 新北

