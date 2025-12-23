淡水區新興里發送千支LED聖誕手燈 點亮孩子笑容溫暖社區

在這個充滿溫馨與祝福的聖誕佳節，新北市淡水區新興里長準備了1千支聖誕LED燈，要將這個應景禮物送給里內可愛的小朋友。里長表示，這份禮物雖然不大，卻承載著滿滿的關心與祝福，希望孩子們在收到禮物的那一刻，能感受到節日的歡樂與新興里的溫暖。

新興里長吳錦泉表示，孩子是大家最珍貴的寶貝，也是共同努力守護的希望，透過這次聖誕送禮活動，不只是傳遞節日的喜悅，更希望讓孩子們知道，新興里內有許多關心他們成長的大人，願意陪伴他們快樂學習、健康長大。看到孩子們純真的笑容，更是最大的收穫，也是持續服務里民的動力。

吳錦泉也說，除了在里辦公室發送給大家，先前也將這些小禮物，送到里內的幼兒園當中，分送給小朋友們，也感謝家長們長期以來，對於新興里政工作的支持與配合，讓新興里的各項活動都能順利推動。未來也將持續規劃更多適合親子同樂的活動，打造一個安全、友善、充滿愛的生活環境。祝福所有小朋友聖誕快樂，也希望在這寒冷的天氣當中，讓新興里增添了不少溫暖的氣氛。