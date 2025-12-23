快訊

汐止區崇德國小光電球場就差地坪 立委爭取明年施作

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
立委爭取明年施作地坪，讓小朋友在下雨天也有一個安全舒適的運動場地。圖／觀天下有線電視提供
立委爭取明年施作地坪，讓小朋友在下雨天也有一個安全舒適的運動場地。圖／觀天下有線電視提供

汐止多雨，所以崇德國小在第二校區規劃了光電球場，讓學生在雨天的時候也有運動的場地，只是現在做了一半，還差地坪沒有做，相對的孩子們也沒辦法使用，所以立委廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，爭取明年能夠施作地坪，提供學生們有一個遮風避雨的運動場地。

立法委員廖先翔表示，汐止地區多雨，所以每個汐止的學校，其實都非常缺乏下雨天能夠讓孩子運動、或者是舉辦活動的一個場地，其中在崇德國小，之前配合光電的政策，在校園的第二校區，跟廠商合作來施作光電球場，結構做好了之後，現在就是差一個地坪，目前崇德國小已經把相關經費的概算送到新北市教育局，再送到中央的國教署去做審核。這次會勘邀請國教署長官來現場勘查一下，了解現場的情形。

崇德國小主任蔣淑慧提到，汐止多雨，面對極端氣候，學校很希望可以給全校的學生，一個遮陽避雨的空間，現在學校的光電球場大部分量體已經完成了，希望相關部會能夠給予相關的經費補助，讓學校光電球場可以早一點完成，提供全校學生一個遮陽避雨的運動場地。

廖先翔指出，光電球場最重要的雨遮天幕設施，都已經做好了，整理地坪大概需要幾百萬的經費，原則上會爭取明年度的預算，讓學校施作地坪，等到做好了，就可以讓崇德國小的小朋友，在下雨天的時候也都有一個安全舒適的運動場地能夠使用。

汐止 廖先翔 新北

