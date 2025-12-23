三鶯線噪音成居民惡夢 地方促市府啟動「全罩隔音牆」

捷運三鶯線通車在即，近期密集測試所產生的噪音成為周邊居民惡夢。新北市議員卓冠廷今天邀集新北市捷運局及三鶯工務所進行實地會勘，現場湧入北大國小校方與家長會、龍恩里長黃家賢，以及包括大英博物館、北大MBA、太子國際村、康橋水花園、台北大、北大隆恩、早安北大等十多個社區代表，卓冠廷說，捷運測試從凌晨4時30開始，煞車聲、磨軌聲及低頻噪音全天候侵擾，市府不應再以冷冰冰的數據掩蓋居民痛苦，應即早啟動全罩式隔音牆工程。

卓冠廷指出，北大特區作為成熟的文教區，如今卻因捷運測試讓生活品質大打折扣。北大國小的師生為了避噪必須緊閉窗戶上課，犧牲通風與環境舒適度；許多年輕上班族晚睡早醒，退休長輩也無法享有安寧。里長黃家賢更在會勘中批評，捷運局若持續消極應對，恐將逼得平日溫文儒雅的北大住戶走上街頭，前往新北市政府舉白布條抗議。

北大國小校方與家長強烈要求，即便目前分貝數勉強符合法規，但考量未來滿載運行後的音量增長，必須優先加裝隔音牆以保護學生受教權；北大MBA、太子國際村與台北大社區代表則同步反映，凌晨四點起的低頻電流聲與煞車音在空曠處產生嚴重的共振效應，要求將目前的半罩式隔音牆全面升級為「全罩式」，並調整檢測方式為更精準的「每小時均能音量」。

卓冠廷說，要求捷運局展現行政效率，第一必須「提前評估」，將原訂二月才要出爐的噪音檢測與改善評估即刻啟動，絕不能再拖延。第二是「提出問題並解決」，針對目前因輪緣異音已停跑調校的9台車輛，捷運局需密切監測，並請住戶持續反映異音狀況以便精準查修。第三是「提高標準」，卓冠廷強調北大特區屬特殊文教區，噪音規範不能僅用法規最低標，應採更嚴格的專案標準來要求降噪效果。

卓冠廷說，全線施作全罩隔音牆雖需42億，但若針對目前人口密集、民怨最高處先行施作，預算應可控制在20億元上下，考量新北市年度預算高達2000多億，市府沒理由不為了居民的安寧撥補這筆經費「人民支持的建設才是政績，應盡速完成改善，別讓捷運通車的美意變成居民長期的痛苦」。