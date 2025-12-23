淡水公七自救會控警方趁停水之亂砍樹 景觀處：將依樹保條例裁罰
新北淡水公七公園因要興建派出所及消防分隊共構大樓，引發部分民眾不滿。今護樹團體及自救會來到新北市政府門口抗議，指控警方趁11月30日停水之亂亂跨界砍樹，景觀處包庇警方違法。景觀處表示，已啟動調查並將依樹木保護自治條例裁罰，淡水分局說明，將全力配合主管機關調查及處置。
⭐2025總回顧
淡水公七公園自救會林彥廷指出，警方趁11月30日停水之亂偷砍樹，自救會握有警方亂砍樹證據，包含砍樹處原始樹木空拍及近照、砍樹過程中明確以怪手挖掘推倒樹木、監視器縮時影音記錄等。
林彥廷表示，自救會於12月15日已函文，希望市府各局處及廉政署徹查有否不法，自救會與護樹團體主張，可能違反諸多法令，如違反原核定計畫「保持原地貌及喬木位置」非法砍樹開挖等，尤其是違法越界施工，已經超越申請開發基地範圍。在排水口及水圳附近的越界施工整地，顯然是，非經申請許可核准，不得施工擾動地貌及喬木、水流之範圍。
台灣樹人會秘書長潘翰疆說，新北市危木處理流程及樹木移除申請流程（珍貴樹木除外），至少應列明多個樹團聯名反對「新北市樹木移除申請流程」改「妥處置」形同「自行砍樹就地合法」、主張兩流程皆應有「核可」把關。至少未來新北市各區公所濫行砍樹時，要留下樹團有在樹委會反對該兩流程的歷史記錄。
景觀處回應，於日前會同淡水分局、施工廠商、淡水區公所等相關單位辦理會勘，查現場雖未有樹頭及喬木存在之直接證據，根據現地航照影像明顯有植被分布且不排除喬木之存在，爰請淡水分局及施工廠商提供施工前中後照片等資料以供比對。
景觀處表示，後續綜合施工團隊陳述意見，並從嚴審視相關資料後，將依新北樹木保護自治條例第12條及第16條規範進行行政裁罰，可開罰3千至5萬元。
淡水分局說明，11月30日為廠商因施作擋土牆整地需要，自行評估移除地上植栽；經民眾反映後，本分局立即要求該工項停工，並主動函請景觀處認定。景觀處、淡水區公所和本分局立即於12月2日辦理現場勘查，除由景觀處後續比對衛星影像及廠商提供之照片資料外，本分局亦於12月18日將行為責任歸屬及管理作為函請景觀處調查，後續如查有違法施工情事，將全力配合主管機關調查及處置。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言