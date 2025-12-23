淡水公七自救會控警方趁停水之亂砍樹 景觀處：將依樹保條例裁罰

新北淡水公七公園因要興建派出所及消防分隊共構大樓，引發部分民眾不滿。今護樹團體及自救會來到新北市政府門口抗議，指控警方趁11月30日停水之亂亂跨界砍樹，景觀處包庇警方違法。景觀處表示，已啟動調查並將依樹木保護自治條例裁罰，淡水分局說明，將全力配合主管機關調查及處置。

淡水公七公園自救會林彥廷指出，警方趁11月30日停水之亂偷砍樹，自救會握有警方亂砍樹證據，包含砍樹處原始樹木空拍及近照、砍樹過程中明確以怪手挖掘推倒樹木、監視器縮時影音記錄等。

林彥廷表示，自救會於12月15日已函文，希望市府各局處及廉政署徹查有否不法，自救會與護樹團體主張，可能違反諸多法令，如違反原核定計畫「保持原地貌及喬木位置」非法砍樹開挖等，尤其是違法越界施工，已經超越申請開發基地範圍。在排水口及水圳附近的越界施工整地，顯然是，非經申請許可核准，不得施工擾動地貌及喬木、水流之範圍。

台灣樹人會秘書長潘翰疆說，新北市危木處理流程及樹木移除申請流程（珍貴樹木除外），至少應列明多個樹團聯名反對「新北市樹木移除申請流程」改「妥處置」形同「自行砍樹就地合法」、主張兩流程皆應有「核可」把關。至少未來新北市各區公所濫行砍樹時，要留下樹團有在樹委會反對該兩流程的歷史記錄。

景觀處回應，於日前會同淡水分局、施工廠商、淡水區公所等相關單位辦理會勘，查現場雖未有樹頭及喬木存在之直接證據，根據現地航照影像明顯有植被分布且不排除喬木之存在，爰請淡水分局及施工廠商提供施工前中後照片等資料以供比對。

景觀處表示，後續綜合施工團隊陳述意見，並從嚴審視相關資料後，將依新北樹木保護自治條例第12條及第16條規範進行行政裁罰，可開罰3千至5萬元。