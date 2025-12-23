快訊

同梯曝人緣差、軍中常鬧事 北捷隨機殺人凶嫌張文故意酒駕遭汰除

哪些事最有感？2025年度「10大最」一次看

捐精已擁有百名子女！Telegram創辦人承諾「可分財產」 多人傳訊認爹

聽新聞
0:00 / 0:00

年末將至…憂隨機攻擊引恐慌 蔣萬安：沙盤推演防跨年踩踏

中央社／ 台北23日電
台北市長蔣萬安。圖／中央社
台北市長蔣萬安。圖／中央社

台北市19日發生隨機攻擊案，市長蔣萬安今天表示，接下來有很多大型活動，請警察局務必安排充裕警力，並與觀傳局針對數萬人參與的跨年晚會沙盤推演，預防踩踏事件。

⭐2025總回顧

台北市政府今天上午進行市政會議，與會人士轉述，蔣萬安在會中針對1219隨機攻擊案件裁示數點省思及策進作為。

蔣萬安表示，台北市近期會有許多大型活動登場，包含演唱會、耶誕活動及年貨大街，尤其是數萬人參與的跨年晚會，若有人惡意大喊或偽裝持刀甚至攻擊，都可能引發混亂、導致嚴重的踩踏事件，因此請觀傳局、警察局等相關單位密切合作，事前進行沙盤推演。

蔣萬安強調，為維護現場安全，請警察局務必安排充裕警力，並評估是否要配置無人機，以全方位視角掌握現場各面向動態。

此外，蔣萬安說，接下來仍必須正視捷運站內發生隨機傷人等暴力事件的風險，因此請警局向警政署爭取足夠的保警支援人力，到農曆年前這段期間都要增加各捷運站的見警率、巡邏次數和密度，以迅速恢復民眾安全搭乘捷運的信心。

蔣萬安同時指示警察局、捷運公司評估開放調閱站內監視器權限，並以重大危害事件規格來處置未來捷運站內發生的任何事故，如看到煙霧不能直接認定為單純的火災，必須拉高處置層級，因為捷運站是非常多人聚集的地方。

蔣萬安另要求北捷儘速規劃在各站適當位置設置緊急求助鈴，特別是在較偏遠角落或非人潮匯聚處，以便在發生突發事故時能快速掌握影像，並迅速調派人力趕往現場。

蔣萬安並責成資訊局，研議利用科技提升公共安全監控層級，在捷運站、轉運站等人流密集處的監視器導入人工智慧（AI）異常行為辨識系統，例如偵測到激烈肢體動作、持械或群眾異常推擠時自動觸發警報，將現有的監控系統功能從事後調閱轉為事前預警。

蔣萬安下午視導捷運環狀線北環段工程進度前被媒體堵訪，對於警力不足問題，他說，將全力向中央爭取補足缺口。

蔣萬安表示，1219事件後，台北市維安規格全面提升，也會持續支持受害者及家屬相關後事處理，相關補償、保險、慰問金及撫卹都會從寬、從優、從速來全力協助。

蔣萬安 捷運公司 警察 跨年晚會 捷運環狀線 年貨大街

延伸閱讀

視察北環段工程 蔣萬安：盼建立如日本山手線般捷運路網

蔣萬安證實雙城論壇28日當天快閃 僅參加主活動

因應1219無差別攻擊事件 蔣萬安宣布雙城論壇只參加主論壇

不願稱「1219嫌犯姓名」蔣萬安：他要造成大家恐慌、不讓他得逞

相關新聞

年末將至…憂隨機攻擊引恐慌 蔣萬安：沙盤推演防跨年踩踏

台北市19日發生隨機攻擊案，市長蔣萬安今天表示，接下來有很多大型活動，請警察局務必安排充裕警力，並與觀傳局針對數萬人參與...

貢寮區雙玉關懷據點成果發表 長者「在地就養」展現幸福活力

貢寮雙玉社區關懷據點今(23)日舉行年度成果發表會，展現一年以來深耕在地長者服務的豐碩成果。關懷據點開辦多元課程，涵蓋養生保健、藝術美學及健康活力等面向，讓長者能在熟悉的社區中「在地就養」，實踐快樂生活、活到老學到老的理念，成果發表會現場氣氛溫馨熱鬧。

汐止區崇德國小光電球場就差地坪 立委爭取明年施作

汐止多雨，所以崇德國小在第二校區規劃了光電球場，讓學生在雨天的時候也有運動的場地，只是現在做了一半，還差地坪沒有做，相對的孩子們也沒辦法使用，所以立委廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，爭取明年能夠施作地坪，提供學生們有一個遮風避雨的運動場地。

淡水區新興里發送千支LED聖誕手燈 點亮孩子笑容溫暖社區

在這個充滿溫馨與祝福的聖誕佳節，新北市淡水區新興里長準備了1千支聖誕LED燈，要將這個應景禮物送給里內可愛的小朋友。里長表示，這份禮物雖然不大，卻承載著滿滿的關心與祝福，希望孩子們在收到禮物的那一刻，能感受到節日的歡樂與新興里的溫暖。

三鶯線噪音成居民惡夢 地方促市府啟動「全罩隔音牆」

捷運三鶯線通車在即，近期密集測試所產生的噪音成為周邊居民惡夢。新北市議員卓冠廷今天邀集新北市捷運局及三鶯工務所進行實地會...

淡水公七自救會控趁停水之亂砍樹 景觀處：將依樹保條例裁罰

新北淡水公七公園因要興建派出所及消防分隊共構大樓，引發部分民眾不滿。今護樹團體及自救會來到新北市政府門口抗議，指控警方趁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。