視察北環段工程 蔣萬安：盼建立如日本山手線般捷運路網

台北市長蔣萬安今天下午到士林區中正路視察北環段Y27站點施工現場，目前工程進展到施作連續壁，進度保持30％，預計2031年完工。蔣萬安也說到，萬大線電聯車已陸續抵台；捷運信義東延段也將在明年第一季完工通車，盼盡早建立如日本山手線般的捷運路網。

北環段路線銜接新北產業園區、蘆洲，循重陽橋進入台北市區後，沿著士林社子、中正路、至善路，再到大直北安路南側於劍南路站銜接東環段，並與文湖線劍南路站交會轉乘。全長約14.93公里，12站，1座地下機廠。

捷運局第一區工程處長程道信說，完工通車後，新北產業園區到士林，從原本需要的49分鐘，縮短至28分鐘，這條路線中也行經四個轉乘車站。不過，今天視察的Y27站，極具挑戰性，畢竟管線複雜老舊、地質也軟弱，現在目前施工的連續壁，也會加強施工監測。

程道信也說，在道路方面採用多階段施工，避免影響車流，車道數維持各三線道，同時保留1.5公尺人行道、公車站牌，以及居民的垃圾車區域。

至於東環段北段部分，Y29到Y32站已決標，預計明年上旬舉辦開工典禮，Y32到Y34站則是公告中，預計1月底、2月決標。陸續捷運工程都能直抵內湖科技園區的核心區域，屆時內科園區各地點，都能在五分鐘內走到捷運站。

蔣萬安致詞時表示，過去這3年北市府持續推動捷運的興建，捷運6線齊發2.0，包含北環南環全面動工，東環段也兌現承諾，在上任後兩年內也順利動工。希望捷運的環狀線加上多點轉乘，希望盡快地建立如同日本山手線般，便利舒適的捷運路網。

蔣萬安說，尤其捷運工程是今天不做，明天就會後悔的關鍵投資，對於台北這座百年城市來講非常的重要。不僅是南北環段全速動工，萬大線電聯車也陸續從海外運抵台灣，也正在進行相關測試，預計在2027年底能夠順利通車。