貢寮區雙玉關懷據點成果發表 長者「在地就養」展現幸福活力

汐止多雨，所以崇德國小在第二校區規劃了光電球場，讓學生在雨天的時候也有運動的場地，只是現在做了一半，還差地坪沒有做，相對的孩子們也沒辦法使用，所以立委廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，爭取明年能夠施作地坪，提供學生們有一個遮風避雨的運動場地。

2025-12-23 19:02