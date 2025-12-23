快訊

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
關懷據點成果發表會，展現社區長者的豐富成果。圖／觀天下有線電視提供
關懷據點成果發表會，展現社區長者的豐富成果。圖／觀天下有線電視提供

貢寮雙玉社區關懷據點今(23)日舉行年度成果發表會，展現一年以來深耕在地長者服務的豐碩成果。關懷據點開辦多元課程，涵蓋養生保健、藝術美學及健康活力等面向，讓長者能在熟悉的社區中「在地就養」，實踐快樂生活、活到老學到老的理念，成果發表會現場氣氛溫馨熱鬧。

雙玉社區關懷據點長期致力於提升長者身心健康，透過規律課程與社交活動，鼓勵長輩走出家門、拓展人際互動。成果發表會中，長者們分享參與課程的心得，不僅身體更健康，也找回生活重心，充分展現社區照顧的正向能量。

今日活動特別邀請新北市廚神慈善協會與薪光志願服務隊到場陪伴長者，並由多位名廚共同「辦桌」，準備豐盛佳餚與長者分享，讓長輩們在歡樂的用餐時光中感受社會關懷與溫暖，現場笑聲不斷，洋溢濃厚人情味。

貢寮區長柯建輝表示，社區關懷據點是高齡友善政策的重要基石，感謝里長與志工長期投入，讓長者在地安心生活。

雙玉里長吳永彬也指出，未來將持續整合資源，推出更多元課程與活動，讓雙玉社區成為長輩健康、快樂、安心生活的好所在。

貢寮區雙玉關懷據點成果發表 長者「在地就養」展現幸福活力

