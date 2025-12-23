快訊

不明人士恐嚇桃機、機捷沿線放炸彈 機捷：立即加派人力警戒

整理包／穩定幣是什麼？能領薪水嗎？台灣何時上路？用途、風險一次看

行憲紀念日、元旦假期 新北市「這些地區」停車格暫停收費

聚傳媒／ 特約記者陳欣如
圖取自新北市政府
圖取自新北市政府

今年行憲紀念日及明年元旦為國定假日，新北市路邊汽、機車平日收費停車格將暫停收費；板橋府中商圈、金山深坑鶯歌老街等觀光及商圈等區域的假日收費停車格，則維持收費，以方便假期外出購物、出遊的民眾找停車位，提高周轉率。

⭐2025總回顧

交通局停車營運科科長許芫綺表示，12月25日(四)是行憲紀念日，緊接著明(115)年1月1日（四）是元旦，全市路邊汽、機車平日收費停車格暫停收費；金山、坪林、淡水、八里、石碇、板橋、三峽、鶯歌、林口、泰山、新莊、五股、汐止、深坑、中和、新店、三重、蘆洲區等觀光及商圈等區域的假日收費路邊停車格則維持假日收費。

聚傳媒

停車格 鶯歌 新北 深坑 元旦 金山 淡水 三重

延伸閱讀

三峽、土城公設解編過關 市府啟動後續作業

新北盤點校園死角 強化求救鈴、監視系統

耶誕節又濕又冷 粉專：周四周五最冷強度挑戰大陸冷氣團

公共運輸用路權高於汽機車 蔣萬安拍板推公車環境改善

相關新聞

女學生衝上台熱舞 王ADEN臭臉遭炎上 北市觀傳局拔掉他跨年演出

唱跳歌手王ADEN近來人氣飆升，上周擔任治平高中演唱會嘉賓，遭網友向市府陳情意圖網暴、霸凌未成年粉絲，缺乏職業素養與包容...

三鶯線噪音惹怨 新北捷運局：已完成磨軌並持續改善

新北捷運三鶯線進入完工收尾階段，不過近日藍、綠和無黨地方民代都接獲不少陳情，直言近期測試期間噪音已嚴重影響居民生活與校園...

北市衛生局抽驗夜市美食 士林「阿忠冰店」不合格挨罰3萬

台灣夜市深受國人、外國觀光客親睞，北市衛生局10月抽驗多個夜市攤商供應的即食食品、食用冰塊、冰品、現場調製供應的飲料等5...

新北跨河焰火3萬5520發點亮淡江大橋 淡水、八里10大最佳觀賞點曝光

新北跨年盛事跨河焰火秀，以「萬花之河・冬之樂章」為主題，施放時13分14秒、共3萬5520發的三幕式焰火展演，以淡江大橋...

三鶯線噪音惹怨 地方促市府啟動「全罩隔音牆」

捷運三鶯線通車在即，近期密集測試所產生的噪音成為周邊居民惡夢。新北市議員卓冠廷今天邀集新北市捷運局及三鶯工務所進行實地會...

淡水公七自救會控警方趁停水之亂砍樹 景觀處：將依樹保條例裁罰

新北淡水公七公園因要興建派出所及消防分隊共構大樓，引發部分民眾不滿。今護樹團體及自救會來到新北市政府門口抗議，指控警方趁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。