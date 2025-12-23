新北稽查露營設備租賃 4業者契約涉違公平合理

快訊

中央社／ 新北23日電
新北市消保官今天表示，日前稽查露營設備租賃業者契約及商品安全，對於租借商品賠償條款多歸責消費者，涉有違反公平合理原則，經輔導改善，以保障消費者權益。

新北市法制局今天發布新聞稿指出，露營活動逐漸成為民眾戶外休閒的新選擇，露營設備租賃服務的需求也隨之大增，為保障消費者權益，新北市消費者保護官日前針對新北市境內6間露營設備租借服務業者進行行政調查。

消保官表示，經查，有4業者在租借契約中約定「消費者應對於租賃商品之毀損或滅失，負完全責任」或「消費者使用租賃商品發生損害，應自負完全責任」。由於有違反消費者保護法之虞，經輔導後，業者改善為「可歸責於消費者時，始由消費者負責」。

消保官表示，業者也在契約中約定商品有毀損、滅失等情形，分別有一律以7折計算、以售價85%賠償或以原價賠償等條款，但商品經使用後已有折舊，若一律以固定金額或以原價賠償，有違反公平合理原則的情形，經輔導後，業者改善為「依折舊核算賠償費用」。

消保官提醒，消費者在租借設備前，務必詳細審閱定型化契約內容；取用設備時，應當場確認設備數量及狀況，以保障自身權益。

