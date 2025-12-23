三峽、土城公設解編過關 市府啟動後續作業
為解決長期以來私有公設保留地問題，新北市政府持續推動公設用地專案通盤檢討。新北市政府城鄉發展局表示，三峽、土城兩案今日經內政部都市計畫委員會審議通過，後續將依決議分別續辦市地重劃及再公開展覽程序。
⭐2025總回顧
新北市府城鄉局長黃國峰指出，此次三峽、土城地區公設專通案通過，有助於完善地方公共服務需求。土城案將大清水公園周邊未開闢地區納入檢討範圍，除規劃完整公園空間外，也將留設計畫道路，串聯明德路、永豐路及廷寮溝新闢道路至和城路，以緩解捷運土城樹林線施工期間，金城路一帶衍生的交通壅塞問題。
三峽案則透過公辦市地重劃方式，取得三峽分局周邊約242坪私有土地，由警察局及消防局辦理警消共構廳舍改建，改善現有三峽分局及派出所服務量能不足問題。同時，於三峽市中心新劃設約945坪開放空間供居民使用，並配合未來捷運三鶯線通車，解編LB07站旁閒置公保地，規劃2333坪公園綠地，營造行人友善的城市環境。
城鄉局計畫審議科長許仁成表示，本次土城、三峽公設解編範圍共涉及38處公設保留地，預計解編面積達21.71公頃，後續將以公辦市地重劃方式開發。原公保地地主可領回55%的可建築用地，市府則可開闢取得約3.93公頃公園綠地、廣場等五項開放性公共設施，提升整體環境品質與地區發展。
許仁成補充，土城案通過後將依內政部都委會決議辦理再公開展覽，若未新增陳情案件，將續辦核定作業；三峽案則由市府續辦市地重劃相關作業。
城鄉局指出，目前新北市已有20處納入公設用地專案通盤檢討，其中澳底一階已發布實施，11處完成內政部審竣，包括坪林水源、三峽、蘆洲、石門、三重、鶯歌、板橋、樹林三多、鶯歌鳳鳴、汐止及土城，另有8處仍於內政部審議中。市府將持續透過公設解編與檢討，實質增加公共空間供民眾使用，回應地方發展需求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言