三鶯線噪音惹怨 新北捷運局：已完成磨軌並持續改善

新北捷運三鶯線進入完工收尾階段，不過近日藍、綠和無黨地方民代都接獲不少陳情，直言近期測試期間噪音已嚴重影響居民生活與校園教學，通車後不敢想像；新北捷運局回應，目前已完成磨軌，持續進行相關量測，並將依契約與結果研議改善。

新北市議員卓冠廷表示，捷運完工通車在即，周邊民眾最迫切、也最緊張的就是噪音問題。他指出，2022年底上任後，在當年臨時會即優先向市府要求，捷運軌道沿線應採全罩式隔音牆並搭配完整防制措施，此後無論預算審查或質詢市長侯友宜，都一再提醒捷運局，過去台中捷運綠線的經驗必須引以為鑑。

卓冠廷近日密集到場周邊會勘，一名鳳鳴國中英文老師更當場拿出一整排頭痛藥，表示捷運測試的噪音已影響教師健康，甚至成為老師之間討論「哪個牌子比較有效」的話題，噪音甚至讓學生連英文聽力考題都聽不清楚，嚴重影響學習。

23日他再到北大社區會勘時，數十名住戶更請假到場，直指捷運局常以符合標準回應，但數字是冷冰冰的，連日噪音已影響身心。

他直言，如今已是「火燒屁股、民怨四起」，民眾每天生活在噪音的水深火熱中，市府不能再用制式回覆帶過，應立即啟動各路段加裝隔音牆的評估。

市議員江怡臻日前也安排多次會勘，今日她到三峽國中上課，也在課程上聽到許多高頻與低頻噪音，一堂45分鐘課程內，列車來回經過十多次，高、低頻噪音交錯，干擾感明顯，「噪音確實存在」，不是抽象數據，而是第一線師生每天面對的現實。將持續向捷運局爭取隔音牆或其他降噪設計，不能因捷運帶來便利，就忽略對學校與孩子的影響。

新北捷運局表示，對於列車測試期間產生的噪音，經了解是測試時緊急煞車導致車輪失去真圓度，已持續加強電聯車輪軌研磨，目前已經完成，也持續蒐集民眾意見、安排噪音檢測。