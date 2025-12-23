聽新聞
女學生衝上台熱舞 王ADEN臭臉遭炎上 北市觀傳局拔掉他跨年演出
唱跳歌手王ADEN近來人氣飆升，上周擔任治平高中演唱會嘉賓，遭網友向市府陳情意圖網暴、霸凌未成年粉絲，缺乏職業素養與包容力，希望能評估其是否適合2026台北最High新年城卡司。
北市政府觀傳局在其發文下方留言正在處理中，會再和大家報告，我們很重視台北跨年晚會藝人形象，謝謝大家。觀傳局下午則回應媒體，取消王Aden的演出安排。
王ADEN當時唱到「雙重人格」一曲，有位女學生衝上舞台熱舞，事後發現氣氛不對，連忙鞠躬向蹲在地上的王ADEN致歉。後來王ADEN拍影片裝出尬笑的模樣表達心情，卻又要求大家不要攻擊女學生，仍引發抨擊，事件延燒至今，恐影響上台北跨年晚會舞台。
