空間受限、管線密布 新北以鋼環推進修復新莊汙水管

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
施工前於現地交通維持，確認工作井開挖位置。圖／新北市水利局提供
施工前於現地交通維持，確認工作井開挖位置。圖／新北市水利局提供

新北市新莊區榮華路一段汙水管線因長期反覆堵塞，多次清疏仍無法徹底改善，考量周邊大樓住戶持續增加、汙水排放量逐年攀升，新北市水利局決定辦理汙水管線改善工程，今年7月進場施工，已在11月中旬順利完工。

水利局長宋德仁表示，此案施工條件相當嚴峻，現場道路空間狹窄，且台電、瓦斯、自來水、電信光纖等民生管線密布，汙水管線深度更達7公尺，約2層樓高，施工位置又緊鄰昌平國小與頭前國中，施工期間必須兼顧交通順暢與學童安全，對工程安排形成不小挑戰。

宋德仁指出，若採傳統大面積開挖方式，勢必對交通、噪音及周邊環境造成明顯衝擊。經評估後，水利局與施工團隊改採鋼套管內人工挖掘方式，透過直徑80公分的鋼環輔助推進，一節一節向前施工，精準完成新舊管線的接合作業，在降低對周邊生活影響的同時，也順利恢復汙水輸送功能。

他進一步說明，人工推進作業不僅施工困難，也具一定風險，工程人員必須進入狹小鋼環中，以人工方式逐吋挖掘，並在施工過程中隨時因應地下水湧入情形，一邊排水、一邊施工，同時確保管線對接精度。儘管施工環境艱辛，工程團隊仍克服各項困難，順利完成修復任務。

水利局表示，新莊榮華路一段汙水管線已於11月中旬完成修復，不僅改善當地長期堵塞問題，也確保區域汙水排放的長期穩定。水利局也感謝周邊居民與學校師生於施工期間的體諒與配合，未來將持續加強管線巡檢與維護，提升汙水系統穩定度，打造更健康、安全的城市環境。

新莊區榮華路一段汙水管線異常，汙水輸送功能受影響。圖／新北市水利局提供
新莊區榮華路一段汙水管線異常，汙水輸送功能受影響。圖／新北市水利局提供
工程人員進入直徑80公分鋼環中，用人工方式一吋一吋地挖土前進。圖／新北市水利局提供
工程人員進入直徑80公分鋼環中，用人工方式一吋一吋地挖土前進。圖／新北市水利局提供
新莊區榮華路一段改善工程完工，汙水管線回復汙水輸送功能。圖／新北市水利局提供
新莊區榮華路一段改善工程完工，汙水管線回復汙水輸送功能。圖／新北市水利局提供
新莊區榮華路一段汙水管線完成修繕，道路已完成復原。圖／新北市水利局提供
新莊區榮華路一段汙水管線完成修繕，道路已完成復原。圖／新北市水利局提供

