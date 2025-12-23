北市抽驗中藥結果出爐 何首烏、天花片出問題

北市衛生局把關民眾購買中藥材的衛生安全，今年中藥專案抽驗計畫至轄內中藥販賣業藥商、中醫醫療機構，抽驗市售中藥材共55件，產品標示皆合規，但3件品質檢驗結果不符規定，包含寶吉祥中醫診所、同心堂蔘藥行、仁德堂中藥房。

衛生局表示，此次抽樣55件市售中藥材產品，依「中藥材飲片之標籤或包裝應標示事項處理原則」查核標示外，也檢驗品質，依藥材屬性檢驗項目包含藥材鑑定、重金屬、二氧化硫、農藥殘留及黃麴毒素。

衛生局查核55件中藥材產品標示皆符合規定，但經衛福部食藥署鑑定，寶吉祥中醫診所的「何首烏」未檢出何首烏苷成分，同心堂蔘藥行和仁德堂中藥房的「天花片」檢驗檢出槭葉栝樓，與台灣中藥典第四版基原不符。

此外，同心堂蔘藥行和仁德堂中藥房的「天花片」均來自高雄同一廠商，經北市衛生局續驗二氧化硫含量，檢出441 ppm及579 ppm不符限量基準的400 ppm，已移請來源廠商所轄衛生主管機關依法核處。

衛生局指出，市售中藥材來源不一及習用名稱差異，以致中藥材有同名異物或同物異名的現象，甚至混淆誤用。基於民眾用藥安全的考量，藥材的選用必須藉由中藥材的外觀與顯微鏡鑑別，確認正確的基源，以達應有的臨床療效。