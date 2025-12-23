北市衛生局抽驗夜市美食 士林「阿忠冰店」不合格挨罰3萬

台灣夜市深受國人、外國觀光客親睞，北市衛生局10月抽驗多個夜市攤商供應的即食食品、食用冰塊、冰品、現場調製供應的飲料等50件，其中1件不合格為士林夜市「阿忠冰店」不含配料的花豆花生綿綿冰，被檢出腸桿菌科超過標準值，依食安法處3萬元罰鍰。

衛生局10月赴大龍街夜市、寧夏夜市、臨江街觀光夜市又稱通化街夜市、士林夜市、公館夜市、南機場夜市、饒河夜市等處，抽驗包含冰品7件、冰塊8、飲料12件、即食食品23件，依類別檢驗食品中微生物衛生標準。 衛生局說，「阿忠冰店」的冰品複抽結果不符規定，依違反食安法第17條及同法第48條第8款規定，處分製造業者3萬元罰鍰。

衛生局提醒業者，應重視製作過程、環境衛生及自主管理，包括產品品質衛生、人員衛生等，從業人員應重視個人衛生做好定期體檢，注重手部清潔消毒，若有傷口則需妥適包紮處理，並戴上不透水手套。

另須注意冰箱儲存溫度管控，食材適量準備，未使用者適時冰存；定期更換製冰機或飲水機濾心等衛生自主管理工作，以確保消費者權益。