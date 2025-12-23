快訊

新北割頸案乾哥12年、乾妹11年 死者父母發不自殺聲明全文曝光

林襄被爆遭冷凍！經紀人莉奈長文揭兩人真實關係 「去年底發生一些紛擾」

郵局戶頭剩39元…警方清查張文金流 最大金主是母親

聽新聞
0:00 / 0:00

北市衛生局抽驗夜市美食 士林「阿忠冰店」不合格挨罰3萬

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市衛生局10月抽驗多個夜市攤商供應的即食食品，其中1件不合格為士林夜市「阿忠冰店」不含配料的花豆花生綿綿冰。圖／北市衛生局提供
北市衛生局10月抽驗多個夜市攤商供應的即食食品，其中1件不合格為士林夜市「阿忠冰店」不含配料的花豆花生綿綿冰。圖／北市衛生局提供

台灣夜市深受國人、外國觀光客親睞，北市衛生局10月抽驗多個夜市攤商供應的即食食品、食用冰塊、冰品、現場調製供應的飲料等50件，其中1件不合格為士林夜市「阿忠冰店」不含配料的花豆花生綿綿冰，被檢出腸桿菌科超過標準值，依食安法處3萬元罰鍰。

衛生局10月赴大龍街夜市、寧夏夜市、臨江街觀光夜市又稱通化街夜市、士林夜市、公館夜市、南機場夜市、饒河夜市等處，抽驗包含冰品7件、冰塊8、飲料12件、即食食品23件，依類別檢驗食品中微生物衛生標準。  衛生局說，「阿忠冰店」的冰品複抽結果不符規定，依違反食安法第17條及同法第48條第8款規定，處分製造業者3萬元罰鍰。

衛生局提醒業者，應重視製作過程、環境衛生及自主管理，包括產品品質衛生、人員衛生等，從業人員應重視個人衛生做好定期體檢，注重手部清潔消毒，若有傷口則需妥適包紮處理，並戴上不透水手套。  

另須注意冰箱儲存溫度管控，食材適量準備，未使用者適時冰存；定期更換製冰機或飲水機濾心等衛生自主管理工作，以確保消費者權益。

衛生局 士林夜市 冰品

延伸閱讀

日本福島核食管制全解禁 北市衛生局今公布下半年抽驗結果

屢犯不改！金城國中翁師多次使用性暗示、露骨詞彙入題 校方再發聲

「歐客佬」精品咖啡遭除名 台中市撤「十大伴手禮」得獎資格

憲法學會：排除異議大法官 掏空憲法

相關新聞

北市衛生局抽驗夜市美食 士林「阿忠冰店」不合格挨罰3萬

台灣夜市深受國人、外國觀光客親睞，北市衛生局10月抽驗多個夜市攤商供應的即食食品、食用冰塊、冰品、現場調製供應的飲料等5...

新北跨河焰火3萬5520發點亮淡江大橋 淡水、八里10大最佳觀賞點曝光

新北跨年盛事跨河焰火秀，以「萬花之河・冬之樂章」為主題，施放時13分14秒、共3萬5520發的三幕式焰火展演，以淡江大橋...

影／碧潭獨有 全台唯一人力擺渡 李清的碧潭擺渡人生

碧潭吊橋尚未興建的年代，新店溪旁的山區灣潭對外交通不便，居民僅能透過小船人力擺渡進出至對岸，人力擺渡歷經百年歲月，成為全...

限量5000份！台中元旦升旗送史努比置物盒 領取時間曝光

台中市府明年1月1日上午8時將在市府前廣場舉行元旦升旗典禮，每年升旗紀念小物備受矚目，今年紀念品為「SNOOPY史努比單...

北市抽驗中藥結果出爐 何首烏、天花片出問題

北市衛生局把關民眾購買中藥材的衛生安全，今年中藥專案抽驗計畫至轄內中藥販賣業藥商、中醫醫療機構，抽驗市售中藥材共55件，...

日本福島核食管制全解禁 北市衛生局今公布下半年抽驗結果

衛福部食藥署上月21日宣布全面解除日本福島等5縣食品管制，台北市衛生局今公布今年下半年至各超市、超商、大賣場、雜貨店家等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。