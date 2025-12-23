新北跨河焰火3萬5520發點亮淡江大橋 淡水、八里10大最佳觀賞點曝光

新北跨年盛事跨河焰火秀，以「萬花之河・冬之樂章」為主題，施放時13分14秒、共3萬5520發的三幕式焰火展演，以淡江大橋為視覺軸線打造全台唯一「橋河共演」焰火秀。

市府分享十大最佳觀賞點，包括淡水端的金色水岸河濱公園、淡水海關碼頭，以及八里端的左岸河濱公園等，邀請市民在淡水、八里兩岸選擇最合適的視野地點，欣賞跨河共演的壯闊焰火景象，迎接2026年。

「閃耀新北1314跨河焰火」今年以淡江大橋為軸心，在左右兩側共設置六大燃放點，結合燈光束營造橋河共演，並以三幕篇章呈現多層次焰火視覺饗宴。總長13分14秒，整體3萬5520發創歷年最多，12月31日晚間8時26分施放，打造一場融合火焰、光影、音樂的沉浸式煙火藝術盛宴。

除了位於淡水漁人碼頭觀海廣場的「星光舞台」，以及八里永續環境教育中心前廣場的「星月舞台」外，新北市政府公布十處最佳觀賞點，包括淡水端的金色水岸河濱公園、淡水海關碼頭、漁人碼頭（觀景平台）、滬水藝文休閒園區以及八里端十三行博物館、十三行文化公園、觀海長堤賞鳥區、水筆仔公園、漫步廣場和八里左岸河濱公園。上述地點視野開闊、腹地寬敞。

「閃耀新北1314跨河焰火」打造全台唯一跨河雙舞台，匯聚國內外超強卡司。淡水漁人碼頭「星光舞台」邀請YOYO家族、Ozone、張語噥Sammy、蘇慧倫、黃偉晉、小男孩樂團、新北傑出演藝團隊隨心所欲樂團、金曲歌王蕭煌奇和新北在地藝人李炳輝、全方位樂團，以及壓軸韓國人氣天后HWASA，以多元風格滿足不同觀眾期待；八里左岸「星月舞台」則由 OPEN!家族、PALLAS 帕拉斯、babyMINT、梁文音、動力火車、U:NUS、陳華、以莉・高露Ilid·Kaolo、梁舒涵、賴晏駒LAI 全球大勢新興女團Baby DONT Cry以及日本人氣創作歌手樋口愛壓軸演出。

除了演唱會，淡水、八里兩地同步規畫「閃閃市集」與「微光市集」，集結多家特色攤位與美食餐車。