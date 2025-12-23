快訊

新北割頸案乾哥12年、乾妹11年 死者父母發不自殺聲明全文曝光

林襄被爆遭冷凍！經紀人莉奈長文揭兩人真實關係 「去年底發生一些紛擾」

郵局戶頭剩39元…警方清查張文金流 最大金主是母親

聽新聞
0:00 / 0:00

新北跨河焰火3萬5520發點亮淡江大橋 淡水、八里10大最佳觀賞點曝光

聯合報／ 記者江婉儀王慧瑛／新北即時報導
「閃耀新北1314跨河焰火」模擬圖-錦冠瀑布。圖／新北市文化局提供
「閃耀新北1314跨河焰火」模擬圖-錦冠瀑布。圖／新北市文化局提供

新北跨年盛事跨河焰火秀，以「萬花之河・冬之樂章」為主題，施放時13分14秒、共3萬5520發的三幕式焰火展演，以淡江大橋為視覺軸線打造全台唯一「橋河共演」焰火秀。

市府分享十大最佳觀賞點，包括淡水端的金色水岸河濱公園、淡水海關碼頭，以及八里端的左岸河濱公園等，邀請市民在淡水、八里兩岸選擇最合適的視野地點，欣賞跨河共演的壯闊焰火景象，迎接2026年。

「閃耀新北1314跨河焰火」今年以淡江大橋為軸心，在左右兩側共設置六大燃放點，結合燈光束營造橋河共演，並以三幕篇章呈現多層次焰火視覺饗宴。總長13分14秒，整體3萬5520發創歷年最多，12月31日晚間8時26分施放，打造一場融合火焰、光影、音樂的沉浸式煙火藝術盛宴。

除了位於淡水漁人碼頭觀海廣場的「星光舞台」，以及八里永續環境教育中心前廣場的「星月舞台」外，新北市政府公布十處最佳觀賞點，包括淡水端的金色水岸河濱公園、淡水海關碼頭、漁人碼頭（觀景平台）、滬水藝文休閒園區以及八里端十三行博物館、十三行文化公園、觀海長堤賞鳥區、水筆仔公園、漫步廣場和八里左岸河濱公園。上述地點視野開闊、腹地寬敞。

「閃耀新北1314跨河焰火」打造全台唯一跨河雙舞台，匯聚國內外超強卡司。淡水漁人碼頭「星光舞台」邀請YOYO家族、Ozone、張語噥Sammy、蘇慧倫、黃偉晉、小男孩樂團、新北傑出演藝團隊隨心所欲樂團、金曲歌王蕭煌奇和新北在地藝人李炳輝、全方位樂團，以及壓軸韓國人氣天后HWASA，以多元風格滿足不同觀眾期待；八里左岸「星月舞台」則由 OPEN!家族、PALLAS 帕拉斯、babyMINT、梁文音、動力火車、U:NUS、陳華、以莉・高露Ilid·Kaolo、梁舒涵、賴晏駒LAI 全球大勢新興女團Baby DONT Cry以及日本人氣創作歌手樋口愛壓軸演出。

除了演唱會，淡水、八里兩地同步規畫「閃閃市集」與「微光市集」，集結多家特色攤位與美食餐車。

新北市文化局提醒，12月31日下午4時起，淡水與八里周邊將進行交通疏導與部分管制，建議民眾多加利用大眾運輸工具前往活動現場或觀賞地點，相關交通資訊與活動內容可至官網查詢

新北市政府分享十處最佳觀賞點，包括淡水端的金色水岸河濱公園，以及八里端的左岸河濱公園等地。圖為往年資料照片。圖／新北市文化局提供
新北市政府分享十處最佳觀賞點，包括淡水端的金色水岸河濱公園，以及八里端的左岸河濱公園等地。圖為往年資料照片。圖／新北市文化局提供
「閃耀新北1314跨河焰火，以全長13分14秒的焰火秀為特色。圖為往年資料照。圖／新北市文化局提供
「閃耀新北1314跨河焰火，以全長13分14秒的焰火秀為特色。圖為往年資料照。圖／新北市文化局提供
2026「閃耀新北1314跨河焰火」雙舞台卡司陣容。圖／新北市文化局提供
2026「閃耀新北1314跨河焰火」雙舞台卡司陣容。圖／新北市文化局提供
閃耀新北1314跨河焰火最佳觀賞攻略，提供給想參加焰火秀的民眾能有最好的視野。圖／新北市文化局提供
閃耀新北1314跨河焰火最佳觀賞攻略，提供給想參加焰火秀的民眾能有最好的視野。圖／新北市文化局提供

淡水 八里

延伸閱讀

暖冬玩新北！2025「新北感溫祭」串聯節慶、住宿湯旅與燈會一路玩到春天

淡水地政事務所聖誕送暖 攜手庇護工場愛心義賣

淡水淡江大橋啟用路跑爆滿 立委爭取在地鄉親優先體驗

淡古、十三行共推新北最強水陸雙遊程 12月27日起首航賞淡江大橋

相關新聞

北市衛生局抽驗夜市美食 士林「阿忠冰店」不合格挨罰3萬

台灣夜市深受國人、外國觀光客親睞，北市衛生局10月抽驗多個夜市攤商供應的即食食品、食用冰塊、冰品、現場調製供應的飲料等5...

新北跨河焰火3萬5520發點亮淡江大橋 淡水、八里10大最佳觀賞點曝光

新北跨年盛事跨河焰火秀，以「萬花之河・冬之樂章」為主題，施放時13分14秒、共3萬5520發的三幕式焰火展演，以淡江大橋...

影／碧潭獨有 全台唯一人力擺渡 李清的碧潭擺渡人生

碧潭吊橋尚未興建的年代，新店溪旁的山區灣潭對外交通不便，居民僅能透過小船人力擺渡進出至對岸，人力擺渡歷經百年歲月，成為全...

限量5000份！台中元旦升旗送史努比置物盒 領取時間曝光

台中市府明年1月1日上午8時將在市府前廣場舉行元旦升旗典禮，每年升旗紀念小物備受矚目，今年紀念品為「SNOOPY史努比單...

北市抽驗中藥結果出爐 何首烏、天花片出問題

北市衛生局把關民眾購買中藥材的衛生安全，今年中藥專案抽驗計畫至轄內中藥販賣業藥商、中醫醫療機構，抽驗市售中藥材共55件，...

日本福島核食管制全解禁 北市衛生局今公布下半年抽驗結果

衛福部食藥署上月21日宣布全面解除日本福島等5縣食品管制，台北市衛生局今公布今年下半年至各超市、超商、大賣場、雜貨店家等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。