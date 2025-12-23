快訊

日本福島核食管制全解禁 北市衛生局今公布下半年抽驗結果

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
衛福部食藥署上月21日公告全面解除日本福島等5縣市食品輸入管制。此為示意圖。本報資料照片／記者黃仲裕攝影
衛福部食藥署上月21日公告全面解除日本福島等5縣市食品輸入管制。此為示意圖。本報資料照片／記者黃仲裕攝影

衛福部食藥署上月21日宣布全面解除日本福島等5縣食品管制，台北市衛生局今公布今年下半年至各超市、超商、大賣場、雜貨店家等處抽驗42件日本進口食品的結果，輻射殘留量、產地標示查核均符合規定。

衛生局7月1日至11月11月27日陸續至全聯、家樂福超市、微風超市、日藥本舖等地抽驗日本進口食品，包含水產品、肉品、醬料、休閒食品等42件。依食安法第15條第2項公告「食品中原子塵或放射能汙染容許量標準」檢驗食品中輻射殘留量（碘-131、銫-134及銫-137），檢驗皆符合規定；另查核產地標示，結果符合規定。

衛生局表示，食藥署11月21日將日本食品回歸常態管理措施，是依據科學證據、理性討論、務實管理的結論，新措施調整為由日本政府就其限制流通的食品品項，由該國管制，並由我國主管機關在邊境依食安法相關規定，持續依據風險管控機制，抽樣檢驗輻射，確保食品安全。

衛生局說，日本輸入輻射檢測符合規定的食品，在正常攝食情況下，長期食用並不會有危害風險之虞，民眾無須過度憂慮；若對日本輸入食品仍存有疑慮，建議可選擇歷年抽驗合格的產品、國產或其他國家產品。

衛生局 日本 輻射

相關新聞

北市衛生局抽驗夜市美食 士林「阿忠冰店」不合格挨罰3萬

台灣夜市深受國人、外國觀光客親睞，北市衛生局10月抽驗多個夜市攤商供應的即食食品、食用冰塊、冰品、現場調製供應的飲料等5...

新北跨河焰火3萬5520發點亮淡江大橋 淡水、八里10大最佳觀賞點曝光

新北跨年盛事跨河焰火秀，以「萬花之河・冬之樂章」為主題，施放時13分14秒、共3萬5520發的三幕式焰火展演，以淡江大橋...

影／碧潭獨有 全台唯一人力擺渡 李清的碧潭擺渡人生

碧潭吊橋尚未興建的年代，新店溪旁的山區灣潭對外交通不便，居民僅能透過小船人力擺渡進出至對岸，人力擺渡歷經百年歲月，成為全...

限量5000份！台中元旦升旗送史努比置物盒 領取時間曝光

台中市府明年1月1日上午8時將在市府前廣場舉行元旦升旗典禮，每年升旗紀念小物備受矚目，今年紀念品為「SNOOPY史努比單...

北市抽驗中藥結果出爐 何首烏、天花片出問題

北市衛生局把關民眾購買中藥材的衛生安全，今年中藥專案抽驗計畫至轄內中藥販賣業藥商、中醫醫療機構，抽驗市售中藥材共55件，...

日本福島核食管制全解禁 北市衛生局今公布下半年抽驗結果

衛福部食藥署上月21日宣布全面解除日本福島等5縣食品管制，台北市衛生局今公布今年下半年至各超市、超商、大賣場、雜貨店家等...

