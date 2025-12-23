聽新聞
日本福島核食管制全解禁 北市衛生局今公布下半年抽驗結果
衛福部食藥署上月21日宣布全面解除日本福島等5縣食品管制，台北市衛生局今公布今年下半年至各超市、超商、大賣場、雜貨店家等處抽驗42件日本進口食品的結果，輻射殘留量、產地標示查核均符合規定。
衛生局7月1日至11月11月27日陸續至全聯、家樂福超市、微風超市、日藥本舖等地抽驗日本進口食品，包含水產品、肉品、醬料、休閒食品等42件。依食安法第15條第2項公告「食品中原子塵或放射能汙染容許量標準」檢驗食品中輻射殘留量（碘-131、銫-134及銫-137），檢驗皆符合規定；另查核產地標示，結果符合規定。
衛生局表示，食藥署11月21日將日本食品回歸常態管理措施，是依據科學證據、理性討論、務實管理的結論，新措施調整為由日本政府就其限制流通的食品品項，由該國管制，並由我國主管機關在邊境依食安法相關規定，持續依據風險管控機制，抽樣檢驗輻射，確保食品安全。
衛生局說，日本輸入輻射檢測符合規定的食品，在正常攝食情況下，長期食用並不會有危害風險之虞，民眾無須過度憂慮；若對日本輸入食品仍存有疑慮，建議可選擇歷年抽驗合格的產品、國產或其他國家產品。
