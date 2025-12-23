影／碧潭獨有 全台唯一人力擺渡 李清的碧潭擺渡人生

碧潭吊橋尚未興建的年代，新店溪旁的山區灣潭對外交通不便，居民僅能透過小船人力擺渡進出至對岸，人力擺渡歷經百年歲月，成為全台獨特的交通文化遺產。在碧潭渡船頭持漿已20年的李清，也是全台唯一的人力擺渡人，他嘆夏天要忍受高溫、餵蚊子，冬天又太冷「為討生活才一直划下去」，更直言這工作太苦，沒人願意接棒。

碧潭人力擺渡最早追溯1881年，現由新店區公所管轄，並將擺渡服務外包給擺渡人經營與操作。現年61歲的李清曾是計程車司機，20年前回到家鄉灣潭後才開始當起擺渡人，臉上釉黑的皮膚是他長期待在船上的痕跡，原本一度拒訪，因禁不住記者數度懇求才娓娓道出工作甘苦談。

李清表示，40歲後才開始承包擺渡服務工作，木筏屬於公所，自己僅出人力，最初因應當地居民及學生上課通勤需求，每天早上5點到11點一天划18小時且全年無休，因實在太累，後來縮短至早上6點至晚上7點，一年僅休除夕，在他之前已換了100多個船夫「這麼累的工作誰還敢來?」

李清說，小時候木筏擺渡24小時營運，他常搭木筏到對岸，當時沒座位木筏上可載牛載豬及載人，只要能載的通通載，現在設計有8個座位，多數載遊客，單趟5分鐘票價30元，然而灣潭裡面仍有100個住戶，少數居民仍把木筏當交通工具，且搭乘免費。

李清回憶起新冠疫情時刻，木筏就孤拎拎躺在碧潭新店溪上「一整天沒半個遊客與居民」，夏天熱的時候船上動輒4、50度高溫，冬天在水上又非常冷「為討生活才一直划下去」也曾遇到有人釣魚或拍照落水，來得及就划木筏上前救人，若情況緊急就直接跳下去，算算至今也救了10多人。

「用人力划要省力靠的是技巧」李清表示，若遇到風大及水流湍急時要懂得繞道，行駛靠的是經驗，記者詢問是否手中長滿了繭? 他則雲淡風輕說「不用看啦」再追問要做到何時才退休?是否擔心後繼無人?只見他無奈地說「身體何時出狀況沒人知道，現在能做就做，這工作這麼苦， 沒人敢來啦！」