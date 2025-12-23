快訊

碧潭老字號觀光魅力不再？ 學者談觀光困境及轉型挑戰

聯合報／ 記者王慧瑛林媛玲／新北即時報導
碧潭人氣消退，學者認為在碧潭划天鵝船有點像上個世紀的遊憩行為。記者林媛玲／攝影
碧潭人氣消退，學者認為在碧潭划天鵝船有點像上個世紀的遊憩行為。記者林媛玲／攝影

面對碧潭人氣消退困境，學者認為碧潭無可取代的優勢是水色美景及歷史文化底蘊，但需要重新定位與加值，要導入風土文化氣息體驗，否則最後僅流於吊橋、腳踏船及商圈小吃的同質化感受，將無助於觀光永續發展。

「碧潭無可取代優勢是水色美景，它需要重新定位與加值。」中華民國景觀學會榮譽理事長、文化大學景觀系教授郭瓊瑩說，早年碧潭曾被討論評估是否要納入觀光署的風景區系統，但碧潭範圍不大，最後作罷，她覺得碧潭能被列入早年的台灣八景，肯定有其重量感，「主管機關別把碧潭看小了」。

郭強調，碧潭缺的不是發展條件而是缺乏整體規畫思維，要將碧潭風土文化氣息、觀光景觀帶入，再輔導水岸美食，景觀、照明設計也要改善，水域活動要有系統性思考，她直言，「在當地划天鵝船有點像上個世紀的遊憩行為，那麼美的山水，就別搭配機械性的遊樂行為」。

塞納河、萊茵河畔賣的就是自景觀與人文景觀。」郭瓊瑩說，碧潭水色美景相較於歐洲的塞納河、萊茵河一點也不遜色，可透過重新定位，將旅遊的動線擴大，不只在吊橋、置高點賞景，也可順遊早期瑠公圳取水口等，串起綠廊，搭配文化歷史解說，就能讓外界重新認識碧潭的歷史景觀、文化能量。

「也要思考如何加值。」郭瓊瑩說，目前碧潭定期辦水舞等活動，可將水舞秀微調為常態型的水霧展演，搭配音樂等元素，保留碧潭原有的美，串聯新店溪乃至上游的台北重要水文化遺產，發揮分眾文旅經濟價值，可推動有文化厚度的碧潭水色漫遊3.0，才能吸引更多人來看見碧潭的光。

致理科技大學休閒遊憩管理系主任簡玉惠分析，碧潭緊鄰捷運站、擁有水岸美景等是絕對優勢，但老字號景點缺乏新意，加上夏天炎熱、冬天濕冷環境，對追求新穎體驗的年輕族群吸引力不足，建議公部門應與業者合作，透過主題市集、文創、親子主題活動等方式，加強行銷與活動策畫，才能有效將人潮從捷運站導引至碧潭景區內，為碧潭觀光注入活水。

景文科大旅遊系副教授楊明賢直言，碧潭需要不是更多人而是更對的人，當前問題不在有無價值，在於長期被簡化為拍照型景點，若景點呈現帳面數據成長，卻讓在地人覺得冷清，顯見該檢討不是當地人的感受，而是整個觀光設計邏輯，可從人次導向轉向體驗導向、生活導向與地方共好，若要徹底解決，建議由主管機關委託民間進行通盤檢討與輔導機制。

碧潭平日多數商家未營業。記者林媛玲／攝影
碧潭平日多數商家未營業。記者林媛玲／攝影

