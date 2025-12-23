「全國八景」碧潭觀光人數創十年新高 商家反問「每天通勤的也算嗎?」

交通部觀光署統計，碧潭遊客逐年成長，今年1至9月達250萬遊客，創近10年新高。在地商家及當地里長反映，近年碧潭人潮稀少，商機、人流不及過往一半「哪來創十年新高?」。當地里長指，過去碧潭旁熱鬧滾滾的光明街成了黑暗街。記者實地直擊平日遊客稀落，多數店家未營運，連經營碧潭天鵝船業者也稱，早上開門直到下午4點才有第一組遊客。

過去碧潭被稱為全國八大景之一，依觀光署統計，碧潭2016年遊客數161萬人次，至2021年掉至109萬人次，而後近4年遊客卻逐年攀升，至去年突破250萬人次，而今年1至9月逾270萬，創10年來新高。

官方統計遊客數量亮眼，但在地居民、商家及里長卻認為，數字與實地現況是兩條平行線。居民王先生說，小時候對碧潭記憶很歡樂熱鬧，對面還有登山步道及摩天輪樂園，24小時都有遊客，現在簡直少太多了，全國八景的美名早已不在。

當地里長也稱，碧潭雖交通便捷下捷運站就可抵達，且有天然山景及河岸風光，但留不住遊客原因包括沒有大型停車場，官方辦的活動太守舊毫無新意，「水舞節舉辦過後人就少了」。

另一里長則稱，碧潭附近好幾處商圈未整合成功，各自為政，以前熱鬧的光明街晚上就黑壓壓成了黑暗街，商家期盼市府有積極的作法帶動商圈發展。

新北市觀光旅遊局近來在碧潭推「呆在碧潭の水豚君」裝置展，另碧潭東岸餐飲遊憩區重新開幕，新北觀旅局表示都已成功吸引大量人潮，再次帶動碧潭熱度。

但日前到訪的王姓遊客表示，碧潭應強調自然山水，現場多了水豚君塑膠裝置畫面很突兀，並不討喜，更有民眾直批「看起來像老鼠」，想造訪的餐廳平日未營業，來了撲空影響遊興。

碧潭天鵝船工作人員也指，生意差時還一度至下午4點才有第一組客人，生意真的不太好。在地經營餐廳的業者透露，東岸餐飲遊憩區重開幕3個月，假日人潮稍微有起色，希望市府多行銷辦活動帶動商機。

新北市議員陳乃瑜表示，過去碧潭是很多情侶談戀愛的聖地，商圈確實沒落一段時間，觀光要轉型做出市場區隔，水舞活動須創新改變才能走出自己的風格，也才能吸引人潮，另夜間加裝照明設備點亮碧潭才能一掃幽暗，市府要盡速整合商圈，輔導碧潭發展。