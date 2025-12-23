北捷隨機砍人事件引發民眾公安恐慌 心理師教「安心5步驟」

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
北捷隨機殺人事件震驚全台，台北車站近日擺滿花束，民眾跪地合掌悼念。圖／本報資料照片
北捷隨機砍人事件，引發民眾高度不安與焦慮。心理專家指出，面對突發公共安全事件，最重要的是「提升自我效能」，透過事前防範與心理調適，降低危險帶來的傷害。嘉縣市、雲林警局心理諮商委員、臨床心理師林姿吟指出，生活在風險社會，各種潛在危險難以完全掌控，但透過避險策略與演練，可讓突發事件的影響降至最低。她提醒，居住環境密集且危險工具取得方便，民眾應建立自我安全管理意識，而非單靠警方保護。

林姿吟強調，警察與民眾同樣都是肉身軀體，僅因訓練與責任不同，警方無法在每個瞬間代替民眾自我防護，因此自我安全意識尤為重要。針對事件後心理支持，台北市及新北市諮商與臨床心理師公會提出「安心五步驟」，透過社群、LINE群組發送：先安住心：允許自己有情緒，焦慮、不安、失眠、食慾改變都是正常反應，不必急於「立即恢復正常」。停止傳播：避免觀看血腥畫面、不散布未證實訊息。

主動保護兒少，守護彼此心理安全。安心生活行動：保持警覺但不恐慌，外出留意環境與安全出口，事前演練應對措施。彼此關心：主動關心親友與弱勢族群，一句「你還好嗎？我在這裡」就是力量。必要時尋求專業協助：若情緒持續影響生活、嚴重失眠或畏懼公共場所，應勇於求助。資源包括安心專線1925及縣市衛生中心。心理師提醒，心理支持並非脆弱，而是面對危機的力量。透過不恐慌、不散播、互助支持，社會可以逐步回到穩定秩序與平安生活。

臨床心理師 失眠

