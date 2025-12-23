聽新聞
0:00 / 0:00

碧潭獨有人力擺渡 李清操槳20寒暑

聯合報／ 記者林媛玲王慧瑛／新北報導
61歲李清20年前回到家鄉灣潭當起擺渡人，每天在新店溪碧潭以人力划槳。記者林媛玲／攝影
61歲李清20年前回到家鄉灣潭當起擺渡人，每天在新店溪碧潭以人力划槳。記者林媛玲／攝影

碧潭吊橋尚未興建的年代，新店灣潭山區對外交通不便，居民僅能靠小船人力擺渡進出，歷經百年已成為獨特的交通文化遺產。碧潭渡船頭持槳20年的李清是全台唯一人力擺渡人，他嘆夏天要忍受高溫、餵蚊子，冬天又太冷，「這工作太苦，沒人願意接棒，為討生活才划下去」。

碧潭人力擺渡可追溯到1881年，現由新店區公所管理外包經營。61歲李清曾是計程車司機，20年前回到家鄉灣潭當起擺渡人，臉上黝黑的皮膚是他長期待在船上的痕跡。

李清說，他40歲後才承包擺渡服務工作，木筏屬於公所，自己出人力。最初因應當地居民及學生上課通勤需求，每天早上5時到深夜11時要划18小時，全年無休，但因實在太累，後來縮短至早上6至7時，一年僅休除夕，在他之前已換了100多個船夫，「這麼累的工作真的沒什麼人敢來」。

早年木筏擺渡24小時營運，李清說，小時候他常搭木筏到對岸，當時沒座位，可載豬牛和人，現在設計8個座位，多數載遊客，單趟5分鐘票價30元；灣潭仍有100戶，少數居民仍把木筏當交通工具，可免費搭乘。

李清也曾遇到有人釣魚或拍照落水，來得及就划木筏救人，情況緊急就直接跳下去，算算已救了10多人。

「用人力划要省力，靠的是技巧。」李清表示，若遇風大及水流湍急時，要懂得繞道，行駛靠的是經驗。至於何時退休、是否擔心後繼無人？他無奈地說，身體何時出狀況沒人知道，能做就做，這工作這麼苦，沒人敢來啦。

延伸閱讀

美企推動AI策略 2025年為此裁員近5.5萬人

收炸彈警告！北車警力部署金屬探測巡邏 民眾警惕：不敢滑手機

長照3.0倒計時 立委籲全面檢討給支付標準

為何不就近救治？台北砍人案傷者分送10醫院 急診醫：正確做法

相關新聞

碧潭獨有人力擺渡 李清操槳20寒暑

碧潭吊橋尚未興建的年代，新店灣潭山區對外交通不便，居民僅能靠小船人力擺渡進出，歷經百年已成為獨特的交通文化遺產。碧潭渡船...

為碧潭加值 學者：導入風土文化體驗

碧潭人氣消退，學者認為碧潭無可取代的優勢是水色美景及歷史文化底蘊，但須重新定位與加值，導入風土文化體驗，否則僅流於吊橋、...

碧潭遊客創10年新高 在地無感

碧潭曾是全國「8景12勝」之一，交通部觀光署統計，碧潭遊客逐年成長，今年前9個月人次創10年來新高。在地人士卻反映，人潮...

北市改善道路環境 大眾運輸優先

公車事故不斷，北市長蔣萬安拍板啟動「公車道路環境改善計畫」，優化公車道路環境，也友善公車族上下車，對公車站常有違停等5大...

口袋華語老師 新北助新住民學中文

對許多新住民而言，「開口說中文」是融入在地生活最關鍵、也最具挑戰一步。新北市教育局昨發表全國首創的新住民華語數位教材，攜...

減碳存摺 明年5公斤就能兌獎

為吸引民眾多搭大眾運輸，北北基桃推「我的減碳存摺全民運動」，昨宣布突破40萬人參與。公運處表示，明年度月月兌獎將增加5公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。