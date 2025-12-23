碧潭獨有人力擺渡 李清操槳20寒暑

碧潭吊橋尚未興建的年代，新店灣潭山區對外交通不便，居民僅能靠小船人力擺渡進出，歷經百年已成為獨特的交通文化遺產。碧潭渡船頭持槳20年的李清是全台唯一人力擺渡人，他嘆夏天要忍受高溫、餵蚊子，冬天又太冷，「這工作太苦，沒人願意接棒，為討生活才划下去」。

碧潭人力擺渡可追溯到1881年，現由新店區公所管理外包經營。61歲李清曾是計程車司機，20年前回到家鄉灣潭當起擺渡人，臉上黝黑的皮膚是他長期待在船上的痕跡。

李清說，他40歲後才承包擺渡服務工作，木筏屬於公所，自己出人力。最初因應當地居民及學生上課通勤需求，每天早上5時到深夜11時要划18小時，全年無休，但因實在太累，後來縮短至早上6至7時，一年僅休除夕，在他之前已換了100多個船夫，「這麼累的工作真的沒什麼人敢來」。

早年木筏擺渡24小時營運，李清說，小時候他常搭木筏到對岸，當時沒座位，可載豬牛和人，現在設計8個座位，多數載遊客，單趟5分鐘票價30元；灣潭仍有100戶，少數居民仍把木筏當交通工具，可免費搭乘。

李清也曾遇到有人釣魚或拍照落水，來得及就划木筏救人，情況緊急就直接跳下去，算算已救了10多人。

「用人力划要省力，靠的是技巧。」李清表示，若遇風大及水流湍急時，要懂得繞道，行駛靠的是經驗。至於何時退休、是否擔心後繼無人？他無奈地說，身體何時出狀況沒人知道，能做就做，這工作這麼苦，沒人敢來啦。