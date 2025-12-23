為碧潭加值 學者：導入風土文化體驗

碧潭人氣消退，學者認為碧潭無可取代的優勢是水色美景及歷史文化底蘊，但須重新定位與加值，導入風土文化體驗，否則僅流於吊橋、腳踏船及商圈小吃的同質化感受，無助於觀光永續發展。

中華民國景觀學會榮譽理事長、文化大學景觀系教授郭瓊瑩說，早年碧潭曾被討論是否要納入觀光署風景區系統，碧潭能被列入早年的台灣8景12勝，肯定有其重量感，「主管機關別把碧潭看小了」。

郭說，碧潭缺的不是發展條件，而是規畫思維，要將風土文化氣息、觀光景觀帶入，再輔導水岸美食，景觀、照明設計也要改善，水域活動要有系統性思考。她直言，「划天鵝船有點像上世紀的遊憩行為，那麼美的山水，就別搭配機械性遊樂行為。」

「像塞納河、萊茵河畔賣的就是自然與人文景觀。」郭瓊瑩說，碧潭水色美景相較毫不遜色，可透過重新定位擴大旅遊動線，不只在吊橋、置高點賞景，也可順遊早期瑠公圳取水口等，串起綠廊，搭配文化歷史解說，讓外界重新認識碧潭歷史景觀和文化能量，也要思考如何加值。

郭說，目前碧潭定期辦水舞等活動，可微調為常態型的水霧展演，搭配音樂等元素，再串聯新店溪乃至上游的台北重要水文化遺產，推動有文化厚度的碧潭水色漫遊3.0，才能吸引更多人。

致理科技大學休閒遊憩管理系主任簡玉惠分析，碧潭老字號景點缺乏新意，加上夏天炎熱、冬天濕冷，對年輕族群吸引力不足，建議公部門應與業者合作，透過主題市集、文創、親子主題活動等方式，加強行銷與活動策畫，有效將人潮從捷運站導引至碧潭景區。

景文科大旅遊系副教授楊明賢直言，碧潭需要不是更多人而是更對的人，當前問題在於長期被簡化為拍照型景點，若景點帳面數據成長，在地人卻覺冷清，顯見該正視的是整個觀光設計邏輯，可從人次導向轉向體驗導向、生活導向與地方共好，建議主管機關通盤檢討，建立輔導機制。