碧潭遊客創10年新高 在地無感

碧潭曾是全國「8景12勝」之一，交通部觀光署統計，碧潭遊客逐年成長，今年前9個月人次創10年來新高。在地人士卻反映，人潮不及全盛期一半，里長更嘆過去碧潭旁熱鬧滾滾的光明街幾乎成了「黑暗街」。記者直擊平日遊客稀稀落落。

觀光署統計，碧潭2016年遊客數161萬人次，2021年跌至109萬人次，近4年逐步攀升，去年突破250萬人次，今年1至9月逾270萬，創10年來新高。

官方統計遊客數量亮眼，但在地居民、商家及里長卻認為，數字與實地現況是兩條平行線，質疑觀光署是把一旁的捷運新店站出入人次計算進去，反問「每天通勤通學的人也算遊客嗎」？

王姓居民說，兒時碧潭「很歡樂、熱鬧」，周邊有登山步道及摩天輪樂園，幾乎24小時都有遊客，近年遊客量腰斬，沒活動時幾乎快滅絕，晚上宛如死城；即使有活動，多數網紅、遊客來拍完照就走，根本不停留。

碧潭範圍包括多里，有里長說，步出捷運站3分鐘就可抵達碧潭，有天然山景及河岸風光，留不住遊客除因沒大型停車場，官方活動也缺乏新意，「每年水舞期間有一波熱潮，活動結束人就沒了。」

另一里長則稱，碧潭附近好幾處商圈未整合成功，以前熱鬧的光明街晚上便成了黑壓壓的「黑暗街」，商家盼市府能協助帶動商圈發展。一名王姓遊客說，碧潭賣點是自然山水，官方設置的裝置藝術突兀。

碧潭天鵝船工作人員指出，生意冷清時到下午才有第一組客人，假日情況也只稍好而已。餐廳業者透露，東岸餐飲遊憩區重新開張不久，假日人潮有起色，希望市府多行銷辦活動帶動商機。

市議員陳乃瑜表示，商圈確實已沒落，觀光要轉型做出市場區隔，水舞活動須創新改變，才能走出風格吸引人潮，也要加裝照明設備，夜間點亮碧潭能拉長遊客停留時間，市府須盡速整合商圈，輔導碧潭發展。

觀旅局近來在碧潭推「呆在碧潭の水豚君」裝置展，碧潭東岸餐飲遊憩區也重新招商開幕。觀旅局說，透過裝置展、餐飲等新元素，逐漸吸引人潮，帶動碧潭熱度。每年透過碧潭水舞、地景裝置藝術展導入人潮，會持續優化夜間照明與步行動線，營造更友善遊憩環境。