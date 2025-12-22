基北北桃「我的減碳存摺」吸引44萬人參與 2.0政策明年上線

基北北桃四市共同推動的「我的減碳存摺全民運動」，參與者突破40萬人。基隆市副市長邱佩琳今天說，基市府推動鼓勵青年汰換燃油機車，使基隆電動機車比率提升至全台最高縣市。未來持續推動市區公車電動化，逐步打造低碳、友善的公共運輸環境，讓基隆與國際永續趨勢接軌。

基北北桃我的減碳存摺全民運動今在台北市青年局會議廳，舉辦「參與突破40萬人暨贊助商頒獎記者會」。今年參與人數已突破44萬人，累積減碳量超過5萬5千公噸，成果亮眼。

台北市副市長張溫德在活動中宣布，明年活動將全面升級為「我的減碳存摺2.0」，邱佩琳受邀出席頒獎典禮，共同見證全民減碳的重要里程碑。

邱佩琳表示，「我的減碳存摺」推動一年以來，參與人數由28萬人成長至44萬人，顯示減碳行動已逐步融入民眾日常生活，成果相當具體。他感謝各級機關學校、民間企業及運輸業者共同投入贊助與推廣行列，讓減碳不只是口號，而是能被實際參與、累積與回饋的行動。

邱佩琳說，基市府除鼓勵市府同仁踴躍參與，也邀請海科館、國立台灣海洋大學及陽明海運公司等夥伴加入減碳大聯盟，攜手擴大影響力。他也感謝智崴公司提供 Aniverse 門票優惠，以及海科館、北海岸風景管理處與市府產業發展處等單位提供多元豐富的獎項，提升市民參與誘因，讓減碳行動更具吸引力與持續性。

邱佩琳表示，基隆市在競爭激烈的「2025永續城市SDGs大調查」中，榮獲「永續城市環境力特別傑出獎」，展現市府近年在城市治理、環境永續及綠能轉型上的具體成果。

基市府積極推動多項減碳政策，包括鼓勵青年汰換燃油機車、申請電動機車，使基隆電動機車比例提升至全台最高。首度引進行駛國道路線的電動大巴，並持續推動市區公車電動化，逐步打造低碳、友善的公共運輸環境，讓基隆與國際永續趨勢接軌。