口袋華語老師 新北助新住民學中文

對許多新住民而言，「開口說中文」是融入在地生活最關鍵、也最具挑戰一步。新北市教育局昨發表全國首創的新住民華語數位教材，攜手台師大、華陽扶輪社及教育興革文教基金會，開發166部貼近日常生活的數位教材，讓新住民透過手機或平板即可隨時學習，如同隨身帶一位「口袋華語老師」，能加快適應在台生活。

國際扶輪3523地區前總監楊奕蘭說，歷時3年完成的數位華語教材，以生活情境結合數位與AI概念，讓學習不受時間、地點限制，以「每天1分鐘」設計降低學習壓力。

教育興革文教基金會執行長苑倚曼指出，語言隔閡常影響新住民家庭互動與就業發展，許多新住民媽媽難以固定時間上課，數位教材讓學習回到生活中，有空檔就能練習。

第一線教學者也看見教材帶來的改變。大觀國小進修部主任黃冠逸表示，老師在課堂上能為學員打基礎，但受限於時數，難以反覆練習，這套包含166部影片的數位教材，補足課後學習空缺，學員能隨時複習。教材設有線上檢測功能，完成後可取得數位證書，帶來成就感與信心。

學員的親身經驗，讓教材價值更具體。來自印尼的學員戴雅雅分享，剛學中文時只能說簡單的字，跟著影片一步步練習後，現在能說完整句子，「等公車、搭捷運都能學，就像身邊隨時有位小老師。」來自墨西哥學員吉奧說，有空檔就能看影片補進度，學中文更有彈性。