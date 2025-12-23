聽新聞
北市改善道路環境 大眾運輸優先

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北市長蔣萬安拍板，將推動「公車道路環境改善計畫」，針對公車站牌周邊違停車輛多等問題，提出解決改善方案。記者洪子凱／攝影
台北市長蔣萬安拍板，將推動「公車道路環境改善計畫」，針對公車站牌周邊違停車輛多等問題，提出解決改善方案。記者洪子凱／攝影

公車事故不斷，北市蔣萬安拍板啟動「公車道路環境改善計畫」，優化公車道路環境，也友善公車族上下車，對公車站常有違停等5大問題提解方，明年先完成1080站禁停紅線延長、130處樹穴填平、23處左轉調整，並再啟用5處科技執法。

公車族林小姐表示，等公車時常遇到站牌前車輛違停，被迫要走到馬路中間上下車，非常危險，支持市府加強科技執法取締違停，更可達到嚇阻效果；民眾高先生也說，家裡長輩等公車常因站牌旁有樹穴，很容易導致跌倒，非常危險，的確應該要改善公車道路環境。

不過由於公車站牌禁停紅線區延長，勢必會因取消汽機車停車格，恐惹民怨，蔣萬安表示，公車道路環境計畫是為改善公車行駛環境，也方便高齡者、輪椅族上下車；強調「公共運輸的用路權，高於汽機車是基本原則」。

蔣萬安昨主持道安會報，交通局提出公車道路環境改善計畫，目前公車行駛5大問題，包括站牌周邊車輛違停多、公車無法緊鄰路緣停靠；汽機車停車格太緊鄰停靠區出站不易；還有公車彎漸變段長度不足；站區有樹穴、植栽帶影響高齡、輪椅族上下車；還有公車左轉不易等。

針對違停嚴重，北市府將擴大科技執法，明年2月會再啟用5處，包括捷運台大醫院站往北、松山商職往西等增設科技執法；公車停靠區前後禁停紅線均調整為5公尺以上，明年調整1080站禁停紅線延長。

另針對90處公車彎將調整優化，預計2028年底完成；明年底也會完成130處空樹穴填平與調整；並完成23處機會左轉路口號誌調整。

交通局表示，公車道路環境改善計畫為2025至2028重大公運環境改善工程，蔣萬安也指示交通局研議「禮讓公車進出站」列明年重點宣導，降低干擾公車進出站，避免危險。

北市 蔣萬安 公車 違停

