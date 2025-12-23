聽新聞
0:00 / 0:00

減碳存摺 明年5公斤就能兌獎

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導

為吸引民眾多搭大眾運輸，北北基桃推「我的減碳存摺全民運動」，昨宣布突破40萬人參與。公運處表示，明年度月月兌獎將增加5公斤兌換級距，只要每月達5公斤以上的減碳量，即可參與，盼降低門檻，增加民眾搭乘大眾運輸意願。

台北高姓民眾說，平常上下班通勤路線並不長，若減碳存摺降低門檻，就可以參與減碳存摺活動，因為只要每個月5公斤就可以參加抽獎：甚至還會邀同事、家人一起加入。

基北北桃昨天舉辦「我的減碳存摺全民運動」記者會，北市副市長張溫德說，以往的20公斤減碳量，約等於1.5棵樹的目標值，明年將兌換門檻往下調，只要每月達到5公斤以上的減碳量，就可以參加兌獎活動，讓更多市民能夠「有感參與、持續參與」。甚至明年的2.0平台，也期望更多民間企業投入。

新北市副市長劉和然說，新北市長期將交通政策作為推動淨零轉型的重要工具，透過完善公共運輸與自行車路網，讓市民在日常生活中落實減碳行動。

桃園市府表示，在TPASS定期票政策下，桃園捷運、市區客運及YouBike整體運量成長144%；同時私人運具轉移至公共運輸比例也達11.93%，未來持續透過公車電動化與TPASS等政策工具，深化與基北北桃各市合作。

減碳 北市 存摺 北北基桃

延伸閱讀

1200減碳存摺破40萬人次 明年調降級距 5公斤就能獎

張文隨機傷人案4死 北捷1員工因公嗆傷住院

企業探討節能淨零新路徑／中鋼技術部門副總經理劉宏義 綠色基金 協助升級

家登攜12家供應商減碳逾1.3萬噸 打造半導體淨零供應鏈新標竿

相關新聞

碧潭獨有人力擺渡 李清操槳20寒暑

碧潭吊橋尚未興建的年代，新店灣潭山區對外交通不便，居民僅能靠小船人力擺渡進出，歷經百年已成為獨特的交通文化遺產。碧潭渡船...

為碧潭加值 學者：導入風土文化體驗

碧潭人氣消退，學者認為碧潭無可取代的優勢是水色美景及歷史文化底蘊，但須重新定位與加值，導入風土文化體驗，否則僅流於吊橋、...

碧潭遊客創10年新高 在地無感

碧潭曾是全國「8景12勝」之一，交通部觀光署統計，碧潭遊客逐年成長，今年前9個月人次創10年來新高。在地人士卻反映，人潮...

口袋華語老師 新北助新住民學中文

對許多新住民而言，「開口說中文」是融入在地生活最關鍵、也最具挑戰一步。新北市教育局昨發表全國首創的新住民華語數位教材，攜...

北市改善道路環境 大眾運輸優先

公車事故不斷，北市長蔣萬安拍板啟動「公車道路環境改善計畫」，優化公車道路環境，也友善公車族上下車，對公車站常有違停等5大...

減碳存摺 明年5公斤就能兌獎

為吸引民眾多搭大眾運輸，北北基桃推「我的減碳存摺全民運動」，昨宣布突破40萬人參與。公運處表示，明年度月月兌獎將增加5公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。