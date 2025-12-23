減碳存摺 明年5公斤就能兌獎

為吸引民眾多搭大眾運輸，北北基桃推「我的減碳存摺全民運動」，昨宣布突破40萬人參與。公運處表示，明年度月月兌獎將增加5公斤兌換級距，只要每月達5公斤以上的減碳量，即可參與，盼降低門檻，增加民眾搭乘大眾運輸意願。

台北高姓民眾說，平常上下班通勤路線並不長，若減碳存摺降低門檻，就可以參與減碳存摺活動，因為只要每個月5公斤就可以參加抽獎：甚至還會邀同事、家人一起加入。

基北北桃昨天舉辦「我的減碳存摺全民運動」記者會，北市副市長張溫德說，以往的20公斤減碳量，約等於1.5棵樹的目標值，明年將兌換門檻往下調，只要每月達到5公斤以上的減碳量，就可以參加兌獎活動，讓更多市民能夠「有感參與、持續參與」。甚至明年的2.0平台，也期望更多民間企業投入。

新北市副市長劉和然說，新北市長期將交通政策作為推動淨零轉型的重要工具，透過完善公共運輸與自行車路網，讓市民在日常生活中落實減碳行動。

桃園市府表示，在TPASS定期票政策下，桃園捷運、市區客運及YouBike整體運量成長144%；同時私人運具轉移至公共運輸比例也達11.93%，未來持續透過公車電動化與TPASS等政策工具，深化與基北北桃各市合作。