台中捷運今晚電力異常 全線雙向列車行駛延誤

無差別殺人釀4死11傷 主任檢察官「差5分鐘」就能活抓張文

剴剴案1/27宣判！劉彩萱哽咽向法官鞠躬道歉：會盡力賠償家屬

跨年晚會將登場 北捷：主要站將保全倍增

中央社／ 台北22日電

張文於19日無差別傷人釀死傷，年底跨年活動即將舉行。北捷董事長趙紹廉今天說，除26日下午1時將在市府站舉辦高強度演練，跨年時北車、市政府與跨年有關的站，保全將倍增。

台北捷運台北車站、中山站周邊19日發生無差別攻擊釀死傷，引發全國關注，由於不久後就要舉辦跨年晚會，如何確保維安迫在眉梢。

台北市長蔣萬安今天出席台北市道路交通安全會報前接受媒體聯訪時宣布，26日將在捷運市府站、市府轉運站進行一場高強度演練，由跨局處相當多單位參與。

會後趙紹廉接受媒體聯訪時說，26日下午1時舉行大規模演練，因為跨年活動就在附近舉行，所以會先以此活動做演練，後面還會規劃比較複雜的演練。

被問及跨年活動會有多人維安人力。他說，除了警力，北捷會將主要車站的整體保全人數增加將近1倍，主要車站包含北車、市府站，以及與跨年活動有關車站。

北捷保全有區分，他說，本來保全同仁就有攜帶防狼噴霧等用品，但沒配警棍，因為不是使用相關警械的人員；但是有些是精英保全，除攜帶防狼噴霧，配備警棍，還會使用電擊棒，因為符合可取用這些配備的規定；這次跨年主要車站保全倍增，是指整體保全人數，精英保全有特殊身分，比例不高，這次採調度配合。

對於有報導指民眾事發當天沒聽到廣播，趙紹廉說，北捷會有廣播，但當天有很多收音，可能大家會覺得「我沒有聽到」，可是並不代表沒有廣播，包括所有閘門都有同仁、保全請大家趕快離站。

至於大規模高強度演練時，會否發布細胞簡訊。趙紹廉說，他沒參與今天的消防局會議，不能確定。

保全 跨年晚會 台北捷運

