行憲紀念日將至 北市警百處路口24日提早疏導
行憲紀念日將至，台北市警察局交通警察大隊今天表示，北市100處重要路口24日將提早於下午4時派員到崗疏導，也將針對人車潮眾多處加強違規停車取締、拖吊。
交通警察大隊發布新聞稿表示，12月25日為行憲紀念日假期，為維護假期間北市交通順暢及行車秩序，特別規劃交通疏導勤務，率先於24日在中山北路、忠孝西路口等100處重要路口崗位，要求各分局提前於下午4時派員到崗疏導。
同時，其餘路口則於下午4時30分到崗，請駕駛人務必耐心配合員警、義交指揮。
交通警察大隊說，假期期間也針對北市轄內各觀光遊憩景點，包括陽明山、士林官邸、兒童新樂園、木柵動物園及白石湖等區，以及大型百貨賣場、其他交通繁雜商圈周邊道路，增派交通疏導崗位，以維持交通秩序。
交通警察大隊提醒，請儘量搭乘大眾運輸工具或接駁專車前往觀光遊憩景點、百貨賣場，以免增加周邊道路車流延滯及耽誤行車時間。
另外，警方也將針對易聚集人、車潮的地點，加強違規停車取締、拖吊；另請駕駛人務必遵守各路口執勤員警或義交指揮，共同維護交通安全與順暢。
