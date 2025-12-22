企業員工化身聖誕老人 圓基隆家扶孩子聖誕心願

快訊

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
企業號召員工們化身為一日「聖誕老公公」，親手將禮物送到孩子手中。 圖／觀天下有線電視提供
為了讓弱勢家庭的兒少感受溫暖的聖誕佳節，Garmin台灣國際航電公司帶著員工，在聖誕節前夕前往基隆家扶中心，贈送精心準備的200份聖誕禮物，有孩子許願想要餅乾，也有孩子想要手作書等等，藉由節慶實現孩子們心中期盼已久的聖誕心願，為寒冬注入滿滿溫情。

基隆家扶中心黃詩文主任表示，今年透過「聖誕心願認養」活動，邀請扶助中的孩子們寫下自己最想收到的禮物，從實用的學習用品、生活所需，到孩子們期待已久的小小夢想，每一份心願都承載著孩子對未來的希望與想像。感謝Garmin台灣國際航電股份有限公司號召員工熱情舉辦與響應，一起實現孩子們的聖誕心願。

聖誕節前夕，基隆家扶中心攜手企業做愛心，企業員工化身為聖誕老公公，圓家扶孩子的聖誕願望，聖誕節前夕，就帶著精心準備的200份聖誕禮物，有喜歡手作的孩子，許願希望能夠有手作相關的書，另外有孩子許願想要餅乾當禮物，充滿愛心的大哥哥大姊姊，就準備了一大箱的餅乾零食相送，還寫卡片勉勵。

活動當天，企業員工們化身為一日「聖誕老公公」，親手將禮物送到孩子手中，看到孩子們拆開禮物時驚喜又靦腆的笑容，現場洋溢著感動與歡樂的氣氛，希望透過實際行動陪伴孩子們成長，讓他們知道社會上有許多善心人士關心著他們，期盼這份溫暖成為孩子們繼續努力向前的力量。

基隆家扶中心長期協助經濟弱勢家庭兒少，對Garmin台灣國際航電參與活動的員工表達誠摯感謝，感謝企業長期關懷兒少福利，用愛與行動陪伴孩子度過溫馨的聖誕節，讓居住在基隆、新北市瑞芳區及汐止區的孩子們在祝福與希望中迎向嶄新的一年。

