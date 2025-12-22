手作裝飾聖誕帽 汐止區保新里長輩開心過節

快訊

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
老師帶著長輩手作裝飾聖誕帽，讓長輩們提前感受過節的快樂氣氛。 圖／觀天下有線電視提供
再過兩天就是聖誕節，汐止區保新里銀髮俱樂部，每個星期安排的課程很應景，這次特別教長輩手作裝飾聖誕帽，老師還結合聖誕歌，帶著長輩一起跳舞運動，現場氣氛好歡樂。

今(22)日一早來，先發給每位長輩材料包，接著開始忙著手作，保新里銀髮俱樂部每個星期都會固定在活動中心開課，因為再過兩天就是聖誕節，甜鑫老師帶著長輩手作裝飾聖誕帽，原本的紅色布帽，貼上聖誕老公公，從臉、衣服，再貼上眼睛，旁邊再用星星點綴，最後再貼上聖誕快樂的英文字，雖然長輩看不懂英文，但也比對包裝上的圖案，細心黏貼，完成了，也趕緊戴起來，自己手作的，很有成就感，接著兩兩一組，祝福聖誕快樂，還比大大的愛心，現場氣氛超級歡樂又溫馨。

保新里長吳明道表示，本來都是星期四上課，但這個星期四剛好是12/25聖誕節，因為國定假日行憲紀念日放假一天，所以特別提早到星期一上課，很感謝甜鑫老師平常除了教大家跳舞，今天也教銀髮長者做聖誕帽的裝飾，讓長輩們提前感受過節的快樂氣氛。

老師甜鑫指出，每次過節都會配合不同的主題，讓學員做一些diy的小飾品，真的要稱讚學員們，不但跳舞很有精神很有活力，做起diy小物聖誕帽，也是很可愛很有創意。

長輩慢慢做、慢慢貼，其中有一位學員還自己發揮創意，喜歡剪紙的他，把包裝裡的廣告紙折一折剪成雪花，一樣貼在聖誕帽上頭，顯的與眾不同，而如何讓氣氛更歡樂，只見長輩們頭戴著自己剛手作完成的聖誕帽，聽著節奏輕快的聖誕歌曲，跟著老師一起舞動四肢開心跳舞，展現熱情與活力。

長輩 聖誕節

