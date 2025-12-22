淡水區沙崙里冬至送暖 250盒湯圓、暖暖包暖胃又暖心

快訊

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
透過冬至送湯圓的活動，傳遞關懷里民的心意，也讓社區鄰里情感更加緊密。 圖／紅樹林有線電視提供
透過冬至送湯圓的活動，傳遞關懷里民的心意，也讓社區鄰里情感更加緊密。 圖／紅樹林有線電視提供

因應冬至節慶，沙崙里里長，於上週六在沙崙里綠家園公園舉辦「冬至送暖」活動，特別準備250盒紅白湯圓，發送給里民共享佳節溫馨。活動現場吸引許多里民前來排隊領取，氣氛熱絡。當天，新北市議員陳偉杰，以及新北市議員蔡錦賢服務處秘書呂鈞鴻也到場共襄盛舉。

此外，現場還有愛心企業捐贈15箱暖暖包一併發送，讓里民在寒冷天氣中感受到實質的溫暖與關懷。彭瑀築里長表示，希望透過冬至送湯圓的活動，傳遞關懷里民的心意，也讓社區鄰里情感更加緊密，與里民一同感受冬至團圓的節慶氛圍，並向大家致上節日祝福。

沙崙里里長彭瑀筑表示，這場結合節慶與公益的活動，透過發送湯圓讓大家有過冬至節慶的感覺，也非常應景，另外還有暖暖包發給大家，不僅溫暖了里民的雙手，也溫暖了大家的心，展現沙崙里滿滿的人情味與社區凝聚力。

