淡水老街廣場聖誕點燈 MoMo唱跳散播歡樂氣氛

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
聖誕點燈活動邀請MoMo家族帶來活力十足的唱跳與互動表演。 圖／紅樹林有線電視提供
聖誕點燈活動邀請MoMo家族帶來活力十足的唱跳與互動表演。 圖／紅樹林有線電視提供

聖誕節即將到來，為了要讓大家感受到12月份的耶誕氣氛，新北市淡水區公所在淡水老街廣場舉辦「走著大橋-牽著愛」聖誕節點燈活動，活動現場不只搬出高四層樓的聖誕樹，區公所還與紅樹林數位有線電視合作，邀請到MoMo家族與大小朋友一起唱跳，氣氛非常熱鬧。

這次活動特別規劃「MoMo家族親子同樂會」作為活動亮點，由深受大小朋友喜愛的MoMo家族帶來活力十足的唱跳與互動表演，現場笑聲與歡呼聲不斷，孩子們熱情參與、家長紛紛記錄精彩畫面，成為活動最受矚目的焦點。

淡水區公所表示，期盼透過親子同樂與社區共融，讓來到淡水的民眾留下美好的節慶回憶。另淡水老街火車頭廣場及馬偕銅像三角公園的聖誕燈飾，將持續展出至115年2月1日，每日晚間5時至11時亮燈，陪伴民眾走過冬夜，在浪漫燈海中迎接嶄新的一年。

淡水 聖誕節

