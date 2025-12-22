雙溪兒童公園遊戲場正式啟用 打造安全、友善親子空間

快訊

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪兒童公園新設兒童遊戲場正式啟用，期盼新的設施能成為孩子快樂成長的場域。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪兒童公園新設兒童遊戲場正式啟用，期盼新的設施能成為孩子快樂成長的場域。 圖／觀天下有線電視提供

雙溪區今(22)日舉辦「雙溪兒童公園新設兒童遊戲場啟用典禮」，在共和里長李蓁芳、區長劉盈良、里民及眾多親子共同見證下正式啟用。全新遊戲場以「安全、活力、多功能」為設計核心，提供溜滑梯、翹翹板、搖搖椅及新增一處單槓場等多項設施，打造出更舒適、更多元的休憩空間。

共和里長李蓁芳表示，雙溪兒童公園是地方居民與親子經常使用的重要公共空間，但過去缺少遊具，讓孩子沒地方玩，因此在接獲里民反映後，積極向區公所及市府爭取改善。她感謝區公所團隊的用心規劃與市府經費支持，讓遊戲場得以順利更新完成，期盼新的設施能成為孩子快樂成長的場域，也讓家長更安心，進一步提升社區整體生活品質。

雙溪區長劉盈良表示，此次工程感謝共和里長李蓁芳的大力爭取與協調下順利完成，也感謝市府經費的支持，讓雙溪的孩子們擁有更安全、舒適的活動場域，新的遊戲場符合國家遊具安全規範的設施與地墊材質，提醒家長與小朋友使用時都能注意自身安全，後續公所也將持續維護管理，提供更優質的公園設施及遊憩品質。

今日啟用典禮氣氛熱鬧溫馨，小朋友迫不及待體驗新遊具，現場笑聲不斷。雙溪區公所未來將持續蒐集地方需求，提升雙溪公共的居住品質，打造更宜居的生活環境。

雙溪區 朋友 親子

