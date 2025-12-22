北市三鐵整合恐斷鏈？車站共構站體仍各自通報 行控中心沒人監看

台北市議會交通委員會今天召開1219隨機傷人事件報告，針對犯嫌張文從台北車站移動到中山站時，過程行經台鐵、高鐵的進出站點，北市議員詢問橫向通報聯繫。北捷和警局回應，北捷警、台鐵、高鐵等都還是必須要個別通報。最後會議結論要求盡速整合通報系統。

議員張志豪詢問，當時行控中心（OCC）是否有人監看？以便隨時追蹤犯嫌的人容貌，「監視器是要給你們看，不是用來錄的。」另外，捷運警察通報中正一分局等要怎麼通報？

議員簡舒培也問，台北車站等共構站點的大站，都會有所謂的聯合防災中心，之前演練過多次，發生緊急意外時，大家都還是用打電話通報？

警察局表示，是用無線電通報，但還是要逐一通報。北捷也說，都還是需要個別通報。

交通委員會第一召集人游淑慧認為，這類的SOP制度要趕快改，接到通報後就要聯繫附近跨轄區的單位，而不是單一通報，「那這樣要勤務中心幹什麼？」同時，她也在追問，當下北車捷運警察何時趕到現場？平常有多少人力駐足？

捷警回應，當時剛好巡簽完離開，所以沒有捷警。游淑慧說，在多共構的大站又是尖峰時刻，有點難以置信執勤員警都離開。

北市議員徐弘庭則認為，整場簡報聽來，發現站長的責任太大，「救人同時又要通報，是這部分應該要檢討，也要順過流程再演練，甚至通報是不是要用一個緊急按鈕等。」

最後，游淑慧做結論，台北車站等共構站點，各單位通報要有一致性，不可以分三種模式通報，請北市警察局研議，最快時間內整合。在重大站點，將監視器提升到辨識功能，導入AI等，需要多少經費可以從台北捷運工程局的重置基金幫忙。

游淑慧說，至於人員不足部分，針對複雜、大型站體，行控中心要有人隨時看監視器以協助站長，北捷要策進作為，未來演練也要加入通報，「通報很重要，第一時間通報又快又準，掌握資訊好，對後面其他單位配合很重要。」