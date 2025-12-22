快訊

政院提中選會委員名單曝光！主委游盈隆、副主委胡博硯 藍白推薦人選也入列

向光電業者收賄1480萬 雲林縣議長黃凱判4年10月

元旦總統府升旗 12/27上午8時起周邊分階段交管

中央社／ 台北22日電

北市交通局今天表示，配合115年元旦總統府升旗典禮活動，總統府周邊自27日上午8時起分階段實施設備搭建作業、升旗典禮預演、元旦升旗典禮等各項交管措施，請民眾注意配合改道。

台北市交通局發布「115年元旦總統府升旗典禮」活動周邊交通管制措施資訊。

其中因應設備搭建，管制時間從27日上午8時至31日晚上9時，管制範圍為重慶南路（不含）以東至懷寧街（不含）以西的凱達格蘭大道外側臨「南廣場」兩線道。

因應預演，管制時間為30日上午10時至傍晚5時，管制範圍為重慶南路以東（含）至懷寧街（不含）以西的凱達格蘭大道，以及寶慶路（不含）以南至貴陽街一段（不含）以北的重慶南路。管制原則為車輛管制，人員不管制。

因應升旗典禮，交通局說，從114年底12月31日晚上9時至115年1月1日下午3時期間，分三階段交通管制，各階段有其管制範圍，連同公車改道、YouBike暫停營運資訊，可至北市停車管理工程處、北市公共運輸處及YouBike微笑單車網站查詢。

北市 元旦升旗 總統府

延伸閱讀

青瓦台時代即將重啟！時隔3年7個月 南韓總統府本月重返青瓦台

寄信總統府、新北市府…6度威脅火攻雙北 男7恐嚇罪起訴

藍白提案彈劾賴總統 總統府發言人：合乎憲政體制都予以尊重

卸任後去哪？吳豊山請辭海基會董座 府方：將敦聘擔任總統府資政

相關新聞

跨年發細胞簡訊…劉世芳稱貿然恐引恐慌 蔣萬安說話了

北捷、中山商圈1219隨機攻擊案釀4死11傷後，陸續發生模仿效應。由於接下來就是北市府跨年晚會，市長蔣萬安昨表示朝發細胞...

防跨年恐攻…周五高強度演練 蔣萬安裁示研議細胞簡訊

北捷、中山商圈1219隨機攻擊案釀4死11傷。由於接下來就是大型跨年活動，北市長蔣萬安今天下午主持道安會報前表示，北市府...

整合恐斷鏈？共構站體仍各自通報 行控中心沒人監看

台北市議會交通委員會今天召開1219隨機傷人事件報告，針對犯嫌張文從台北車站移動到中山站時，過程行經台鐵、高鐵的進出站點...

公共運輸用路權高於汽機車 蔣萬安拍板推公車環境改善

公車事故不斷，北市長蔣萬安拍板啟動為期4年「公車駕駛道路環境改善計畫」，將優化公車道路環境，如公車站前常有車輛違停等5大...

新北動保、防疫表現亮眼 農業部4項評鑑奪全國第一

新北市政府動物保護防疫處今召開114年度第2次新北市動物保護委員會，邀集專家學者與動保團體，檢視今年下半年26項重點業務...

「口袋華語老師」上線 新北首創新住民華語數位教材

對許多新住民而言，「開口說中文」是融入在地生活最關鍵、也最具挑戰的一步。新北市教育局今發表全國首創的新住民華語數位教材，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。